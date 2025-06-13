В Україні є великі шанси на формування нової партії євроскептиків після війни - політолог

Після війни в України сильно зміниться електоральне поле і ставлення до РФ перестане бути головним індикатором політичних настроїв, натомість вкрай вірогідним є поява партії євроскептиків, відзначає політолог, експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Попов.

"Війна все змінила. Перш за все, вона розвалила повністю сектор проросійських виборців, тому що кілька мільйонів під окупацією, мінімум 2 мільйони виїхали в Росію. Урешті відбувся крах ілюзій щодо, власне, російського керівництва, Кремля, імперського проекту, після бомбардування, які вони спостерігають на собі щодня... Проте, залишки настрої в цьому сегменті, певні, залишаються. Індикаторами є мова, віра, історія і герої. І для того, щоб ці виборці не порозбігалися, щоб вони залишалися консолідованими, з ними працюють, їм про це постійно нагадують", - сказав Попов під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Він відзначає, що у прозахідних виборців в України поки що є віра в допомогу Заходу, але буквально за 3-4 місяці різко змінилося ставлення українців до керівництва США і зберігається "крах ілюзій по Заходу загалом".

"Є ризик в тому, що очікування українців досить завищені, тому що Україна заслужила війною, Україна заслужила тим, що вона захищає весь Захід і всю Європу, Україна заслужила того, щоб її прийняли в колективному системі безпеки та в колективну економіку. Якщо цього не станеться, може вирости вірогідність не грузинського сценарію, я б сказав, більше східноєвропейського сценарію. Тобто запит на політичні сили типу "Права і справедливості" в Польщі, типу Джорджеску в Румунії, в Болгарії є подібні партії, Орбан в Угорщині. Тобто ті партії, які говорять про пріоритет суверенних інтересів, про те, що вони не хочуть приймати мігрантів за квотами з Брюсселя, про те, що в них є своє бачення і своя програма щодо гендерних цінностей і гендерних реформ", - прогнозує експерт.

Також Попов вважає, що Туреччина також може бути моделлю для наслідування, як країна, яка 30 років чекала переговорів про членство в ЄС, але зрештою оголосила інший суверенний курс і впевнено ним рухається.

"І тому у нас в цьому плані може бути співпадіння з запитом українських еліт.... Українські еліти, вони не задоволені дуже часто тими пропозиціями, які роблять західні уряди... І якщо це накладеться на євроскептицизм населення, то в нас є великі шанси на формування нової партії євроскептиків, яка може отримати досить великий результат буквально в першому електоральному циклі", - вказав політолог.

При цьому, за його словами, наразі є питанням, з ким така політсила буде створювати ситуативні альянси, "тому що по низці ціннісних питань, геополітичних питань, в них може бути співпадіння і з проросійською партією".

"І тому, якщо проросійську партію в інших ситуаціях, військова партія може десь гнобити в парламенті, то при голосуваннях за деякі інші закони, в тому числі економічні, може створювати ситуативний альянс. Тобто це ще не грузинський сценарій, але це серйозна зміна електорального поля. І це загроза тому, що тоді євроінтеграція може заморозитися з обох сторін, як з боку Брюсселя, так і з боку Києва на багато років", - резюмував Попов.