Податкового ефекту від "Клубу білого бізнесу" немає - думка

Створення переліку платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства ("Клуб білого бізнесу") не вплинуло на обсяги податкових надходжень до державного бюджету України, вважає експерт з податкових правил Данило Монін.

"Річ у тім, що зараз немає відкритої статистики зі збору ПДВ. Ми маємо лише загальні збори і, відповідно, ми, на жаль, не можемо про це говорити. Але з урахуванням того, що цього року в першому кварталі відрапортували, що було зібрано податків на 14,9% більше, ніж рік тому, при тому, що економіка номінально збільшилася нанівець, - тобто це просто номінальне зростання економіки за рахунок інфляції в основному, і все", - сказав експерт під час пресконференції на тему "ПДВ – капкан для виробників: між обіцянками ДПС, реальністю БЕБ та політикою Мінекономіки" у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна".

Монін зауважив, що у малих підприємців не має бути великих адміністративних видатків. Вони намагаються мінімізувати бухгалтерію, а вся ця система надто складна та збільшує витрати бізнесу, що робить неконкурентоспроможними малі бізнеси.

Він вважає, що така система дуже шкодить підприємництву і навіть малому підприємцю, а мале підприємництво – це часто велика зайнятість населення.

"Відповідно, ми ще й втрачаємо зайнятість, робочі місця і, відповідно, це все йде в кінцеву економіку. В принципі, як ефект простіше перебувати у тіні, ніж працювати "по-білому", - зазначив він.

Як повідомлялося, 18 червня Верховна Рада 262 голосами схвалила законопроєкт №11084, який визначає критерії для включення підприємств до "Клубу білого бізнесу". Платники, внесені до переліку, отримають комплаєнс-менеджера, мораторій на документальні перевірки (крім окремих випадків), скорочення строків камеральних та документальних перевірок для бюджетного відшкодування, а також індивідуальні податкові консультації протягом п’яти днів.

Наступного дня Рада схвалила також правку щодо економічного бронювання 25% працівників компаній із "Клубу білого бізнесу".

Наразі в переліку 8199 найменувань: 4123 юрособи на загальній системі оподаткування, 2149 юрособи-платники єдиного податку ІІІ групи, 984 юрособи-платники єдиного податку ІV групи, 211 резидентів "Дія. Сіті" та 732 ФОП.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=7Kdsn_6e1R8