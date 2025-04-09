Близько чверті українців проголосували б за Зеленського, якби вибори були проведені найближчим часом - опитування

Близько чверті опитаних українців (24,5%) віддали б свої голоси за Володимира Зеленського, якби вибори відбулися найближчої неділі, свідчать результати опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України.

За Валерія Залужного проголосували б 18%, за Петра Порошенка 8,4%, за інших кандидатів 11,5%, вагаються з вибором 28,6%, повідомили організатори опитування на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Загалом, якби у зв’язку із закінченням повноважень чинного президента було вирішено провести президентські вибори і вони відбулися найближчої неділі, однозначно або скоріше взяли б участь у голосуванні 71.4% респондентів.

Твердження "Наша влада наживається на війні і все глибше грузне в корупції" підтримують близько 46% потенційних виборців В. Зеленського, у той час як серед прихильників В. Залужного і П. Порошенка таких у півтора разу більше – близько 75%.

Близько 47% симпатиків чинного президента погоджуються, що нинішня українська влада рішуче очищується від тих, хто наживається на війні, заплямував себе корупцією та іншими зловживаннями. Серед потенційних виборців В. Залужного так вважають менше чверті опитаних (22,1%), серед прихильників П. Порошенка – всього 15,7%.

Вважають, що події в Україні загалом розвиваються в правильному напрямі, понад 60% потенційних виборців В. Зеленського, половина виборців В. Залужного, і лише 37,5% - виборців П. Порошенка.

Дві третини (66%) прихильників чинного президента згодні, що сьогодні слід утримуватись від будь-яких виступів проти влади, адже вони послаблюють Україну перед лицем російського агресора, у той час як серед прихильників В. Залужного так вважають 45%, П. Порошенка – 28,4%.

Також фіксуються відмінності в оцінках українсько-американських відносин та їх потенційного впливу на перебіг війни. Так, серед виборців В. Зеленського помітно переважає частка тих, хто вважає США оплотом світової демократії і нашим стратегічним партнером попри недружні висловлювання Дональда Трампа (60,3%), у той час як серед прихильників П. Порошенка з цим погоджується лише 42,2%.

Ті, хто підтримує чинного президента України, більшою мірою не погоджуються з тим, що з приходом адміністрації Трампа наші сподівання на перемогу та справедливий мир стали абсолютно нереальними (56,8%), у той час як серед прихильників В. Залужного і П. Порошенка таку незгоду поділяють менше половини опитаних (42,2% і 44,6%, відповідно). Серед прихильників В. Залужного частка тих, хто не вірить в спроможність України чинити опір російському агресорові без американської допомоги, виявилася у півтора разу вищою, ніж серед виборців В. Зеленського (40,8% проти 27%, відповідно).

Нарешті виборці В. Зеленського помітно меншою мірою підтримують угоду щодо рідкісноземельних металів як оплату за військову допомогу США – понад половину (51,4%) не згодні з тим, що надати США доступ до українських рідкісноземельних металів як оплату за військову допомогу – це справедливо. Серед виборців В. Залужного таку позицію мають 41,7%, серед виборців П. Порошенка – 38,2%,

Разом з тим, як зазначається, прихильникам чинного президента України притамана певна суперечливість позицій. З одного боку, три чверті з них (74,8%). вважають Україну одним цілим, що значно більше, ніж серед прихильників В. Залужного (50,9%) і П. Порошенка (46,1%). З іншого боку, виборці В. Зеленського є більш непримиримими до українських біженців за кордоном: 38% з них вважають, що ті, хто втік за кордон, не достойні жити в Україні (так вважають 28,9% прихильників В. Залужного і 29,4% - П. Порошенка).

З одного боку, потенційні виборці чинного президента України мають більш радикальні погляди на відновлення ядерного статусу України – 68,2% з них підтримують таке відновлення (серед прихильників В. Залужного – 52,8%, П. Порошенка – 49,5%). З іншого боку, ті, хто підтримують В. Зеленського, більш терпимо ставляться до ухилянтів (58,8% порівняно з 52,3% - серед прихильників В. Залужного і 47,5% - П. Порошенка). Також 38,5% потенційних виборців В. Зеленського погоджуються з твердженням "Краще маленька ганьба, ніж велика війна", у той час як серед прихильників В. Залужного так вважають 26,6%.

Опитування проведено Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України методом очних (face-to-face) інтерв’ю 15–25 березня 2025 року. Опитано 1213 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Уряду України території. Вибірка репрезентує доросле населення України. Похибка вибірки становить 3,2%.