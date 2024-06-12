Політика

13:24 12.06.2024

Кличко обговорив питання децентралізації на Міжнародній конференції з відновлення України

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На Міжнародній конференції з відновлення України, що відбувається у Німеччині 11-12 липня, обговорювали важливість посилення місцевого самоврядування для успішного відновлення нашої держави, повідомив мер Києва Віталій Кличко, який взяв участь у конференції.

"Частина заходів і дискусій на Міжнародній конференції з відновлення України — про роль місцевого самоврядування і його посилення задля успішного відновлення нашої держави. Зокрема, наші партнери наголошують на важливості подальшої децентралізації. І для безпеки та економічного розвитку України, і для її інтеграції в ЄС. Та підкреслюють, що іноземні інвестиції націлені і підуть на місцевий рівень, в громади. Бо саме на місцях відбуватимуться перетворення. І в цьому наші партнери готові допомагати", - написав Кличко в телеграмі.

Мер Києва також повідомив, що провів зустріч із міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце і подякував їй за підтримку і допомогу Києву та Україні. "Столична влада продовжить співпрацю і з німецькими містами, і з урядовими структурами, які підтримують місцеве самоврядування і допомагають йому", - додав Кличко.

 

 

Теги: #берлин #ukraine_recovery_conference #восстановление #кличко

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