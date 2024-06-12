Події

11:00 12.06.2024

Український Червоний Хрест бере участь у Конференції з відновлення України

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Український Червоний Хрест бере участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference - #URC2024) у Берліні. 



«Український Червоний Хрест на конференції представляють генеральний директор Максим Доценко, заступник генерального директора Ілля Клецковський та керівниця департаменту стратегічного партнерства та міжнародних зв'язків Ірина Бойчева», - повідомив Український Червоний Хрест у Фейсбуці


URC2024 покликана консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, реформування та модернізації України. 

 

Теги: #окку #urc2024 #ukraine_recovery_conference #берлін #відновлення #конференція

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