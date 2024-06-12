Український Червоний Хрест бере участь у Конференції з відновлення України

Український Червоний Хрест бере участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference - #URC2024) у Берліні.





«Український Червоний Хрест на конференції представляють генеральний директор Максим Доценко, заступник генерального директора Ілля Клецковський та керівниця департаменту стратегічного партнерства та міжнародних зв'язків Ірина Бойчева», - повідомив Український Червоний Хрест у Фейсбуці.



URC2024 покликана консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, реформування та модернізації України.