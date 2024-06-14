Український Червоний Хрест робить усе для подолання гуманітарної кризи в країні - Доценко

Український Червоний Хрест робить усе для подолання гуманітарної кризи в країні, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, заявив генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко.

"Бойові дії, масштабні обстріли - все це поглиблює гуманітарну кризу в Україні. Український Червоний Хрест робить усе, щоб її вирішити. Ми допомогли вже понад 12,5 мільйонам українців і продовжуємо це робити (і робитимемо - ІФ-У) доти, доки така допомога буде потрібна. Підтримка українського уряду та міжнародної спільноти надзвичайно важлива для визнання значного внеску українського громадянського суспільства в зусилля з відновлення України. Важливо, щоб представники громадянського суспільства відігравали ключову роль у формуванні відповідної політики та реформ", - сказав Доценко під час дискусії "Соціальна відбудова України - місцевий підхід" у Бундестазі (Будинок Якоба Кайзера) у Берліні.

Зі свого боку керівник відділу міжнародного співробітництва Німецького Червоного Хреста, Крістоф Йонен, наголосив, що "збройний конфлікт, який триває в Україні, негативно позначився не тільки на будівлях і об'єктах критичної інфраструктури, а й на суспільстві загалом".

Як повідомив у Фейсбуці Український Червоний Хрест, дискусія відбулася в рамках Міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference - URC2024).

Дискусію організували Український Червоний Хрест, Карітас України та Карітас-Спес Україна за підтримки Німецького Червоного Хреста. Вона стала можлива завдяки підтримці депутата Бундестагу та парламентського державного секретаря Федерального міністра економічного співробітництва та розвитку Нільса Аннена.