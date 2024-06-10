Порошенко привітав Європейську народну партію з перемогою на виборах до Європарламенту

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав Європейську народну партію (ЄНП) з перемогою на виборах до Європарламенту і висловив думку, що такі результати виборів - це "поразка Путіна і перемога проукраїнських політичних сил", повідомила пресслужба "Євросолідарності".

"Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що результати виборів до Європарламенту стали поразкою путіна і перемогою проукраїнських політичних сил. Порошенко щиро привітав Європейську народну партію із перемогою – як відомо, "Євросолідарність" є частиною політичної родини ЄНП", - йдеться в повідомленні на сайті політичної сили в понеділок увечері.

"Чому це важливо для України? ... Путін дуже розраховував на перемогу. Він розраховував на те, що Європа втомиться від України, що Європа зрадить своїм цінностям. І що популісти зможуть, в тому числі базуючись на російських грошах і на російських меседжах, забезпечити поразку Європи і поразку України. Цього не тільки не сталося – представництво Європейської народної партії наростило свою кількість депутатів", - сказав Порошенко, якого цитує пресслужба.

"Друга позиція – перемогли проукраїнські і проєвропейські сили. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже проводить переговори, щоб проєвропейська і проукраїнська коаліція і соціал-демократів, і лібералів, була сформована із суттєвим запасом як більшість у Європарламенті", - сказав Порошенко.

"Чому це так важливо? Хочу нагадати всім, що рішення про надання нам зброї було проголосоване першим у Європарламенті. Внаслідок нашої роботи, в тому числі і за ініціативи Європейської народної партії, було проголосовано позицію щодо запрошення України до НАТО. Хочу нагадати, що і безвізовий режим свого часу був ініційований та підтриманий Європейським парламентом. І виділення Україні 50 мільярдів євро, і фінансування переозброєння та безпеки – всі ці рішення були рішеннями Європарламенту", - зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, Європейська народна партія, яка традиційно підтримує Україну, посіла перше місце за результатами виборів до Європейського парламенту (ЄП) і отримає 189 місць із 720 замість наявних сьогодні 176 із 705. Такі офіційні попередні результати розподілу місць оприлюднено на сайті Європарламенту. Другою за чисельністю політичною групою залишиться Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) - близько 135 місць, що трохи менше від 139, посіданих ним сьогодні. Замикає трійку об'єднання лібералів "Оновлюючи Європу" (Renew Europe), кількість мандатів якого може скоротитися зі 102 до 83.