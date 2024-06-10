Політика

15:51 10.06.2024

Кондратюк: Сподіваюся, Європарламент продовжить підтримувати Україну

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Кондратюк: Сподіваюся, Європарламент продовжить підтримувати Україну

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк сподівається, що Європарламент продовжить підтримувати Україну.

"Головний висновок учорашніх виборів - центристи зберігають лідерство. Дуже рада вітати Європейську народну партію, яка перемогла на виборах. ЄНП завжди тримала проукраїнську позицію, тому сподіваюся, що Європарламент продовжить цю лінію", - сказала Кондратюк агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи підсумки виборів до Європарламенту.

Вона нагадала, що до ЄНП входять дві українські парламентські партії - "Батьківщина" та "Європейська солідарність".

"Чим важливі вибори до Європарламенту? Тим, що вони визначають, якою буде політика Європи наступні п’ять років: чим Європа житиме, як поводитиметься в певних ситуаціях. Для України ці вибори важливі, щоб зрозуміти, як будувати відносини з Європарламентом, особливо з огляду на нашу мету вступити до Євросоюзу, а тут від парламентаріїв залежатиме багато ", - наголосила віцеспікер.

Кондратюк зазначила, що "ультраправий прорив" до Європарламенту можна обговорювати довго, але важливо розуміти, як взаємодіяти з представниками таких політичних сил.

"Є різні причини такого "ультраправого прориву", які можна аналізувати нескінченно довго. Нам важливо розуміти, як із ними взаємодіяти. Мені імпонує свіжа заява Урсули фон дер Ляєн, чинної голови Єврокомісії з Європейської народної партії. Вона заявила, що результат ультраправих означає велику відповідальність для центристів: саме вони мають об'єднатися заради стабільної, сильної та ефективної Європи", - зазначила Кондратюк.

Вона висловила впевненість, що центристські політичні сили в Європарламенті впораються з цим завданням і створять широку коаліцію.

Кондратюк нагадала, що соціал-демократи на виборах до Європарламенту посіли друге місце, "ліберали з Renew Europe - третє, хоча просіли за кількістю мандатів", "на жаль, погіршили свій результат зелені".

"Країни Східної Європи показали більш-менш прогнозовані результати. А от класичні європейські країни продемонстрували яскраву тенденцію на праві та ультраправі партії. Ультраправа проросійська Партія свободи на першому місці в Австрії. Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - на другому місці, і її результат кращий за правлячу партію прем'єра Шольца. Причому вибори розділили сучасну Німеччину майже точно по межі колишніх ФРН і НДР - у НДР перемогли праві, у ФРН - ХДС/ХСС. Ну і Франція: перше місце ультраправої партії "Національне об'єднання", проросійської Марін Ле Пен, і радикальні настрої: президент Макрон уже розпустив національний парламент і призначив перевибори на кінець місяця", - зазначила віцеспікер.

Теги: #європарламент #кондратюк

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