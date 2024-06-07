Зеленський: Важливо, щоб лідери з великим політичним впливом допомагали залучати до Саміту миру інших лідерів, які все ще балансують між Україною та Росією

Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів із великим політичним впливом у своїх регіонах сприяти залученню до участі в Саміті миру тих лідерів, які все ще балансують між Україною та Росією.

"Перш за все, від лідерів вимагається їхня присутність (на Саміті миру - ІФ-У). Потрібно не боятися Російської Федерації і підтримати наш інавгураційний Саміт. Це тільки перший крок, але це точно крок до закінчення війни", - заявив Зеленський під час спільної з французьким лідером пресконференції в Парижі.

Так він відповів на запитання ЗМІ, які зусилля необхідно докласти, щоб результати Саміту миру були успішними для України, враховуючи, що до його початку залишився тиждень.

Так, за словами Зеленського, "важливо, щоб лідери, які мають великий політичний вплив, допомагали залученню інших лідерів, які все ще балансують між Україною і Росією".

"Це, напевно, головна річ, яку ми хочемо сьогодні бачити", - сказав він.

Крім того, президент України наголосив, що потрібно не дати Росії можливість зруйнувати Саміт миру. "Не дати Росії можливість будувати альтернативні майданчики", - зазначив він.

"Чому? Тому що кожна країна, яка має особисте бачення, може приїхати, може поділитися. Ніхто не забере суб'єктність кожного лідера. Вона може запропонувати свій, найкоротший шлях до того чи іншого пункту. І це нормально. Але коли ти будуєш альтернативи, ти точно не хочеш наближення миру. Це дає можливість розбалансувати світ. Нам потрібна єдність, тому що нам усім потрібен мир", - резюмував Зеленський.