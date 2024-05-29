США розраховують визначитися з наступником Столтенберга до саміту НАТО

Вашингтон розраховує, що консенсус щодо кандидатури наступника Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО буде готовий до саміту альянсу, запланованого на 9-11 липня у Вашингтоні, заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанн Сміт.

"Наша мета полягає в тому, щоб підготувати все до саміту у Вашингтоні", - наводить агентство ЕФЕ заяву Сміт напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Вона розповіла, що союзники по альянсу "продовжують обговорення" кандидатів на пост: прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який іде з політики, і президента Румунії Клауса Йоганніса.

"Як відомо, Рютте має сильну підтримку, але не всі союзники готові схвалити його кандидатуру. Тому на нас очікують дискусії з цього питання", - додала Сміт.

Минулого року 56-річний Рютте заявив про бажання піти з політики. Цього року він завершує перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, яке триває 13 років.

Своєю чергою, портал Euractiv повідомляє, що, за його даними, наразі лише три країни НАТО виступають проти Рютте і за Йоганніса: Угорщина, Румунія і Словаччина. Раніше проти Рютте висловлювалася Туреччина, проте вважається, що тепер в Анкарі зняли заперечення проти призначення його генсеком НАТО.

При цьому Euractiv зазначає, що країни, ймовірно, все ж не встигнуть узгодити наступного генсека до саміту. "Натовські дипломати все ще сподіваються, що призначення відбудеться до липневого саміту НАТО (...). Однак деякі співрозмовники Euractiv попередили, що ця мета виглядає дедалі менш реалістичною", - наголошується в матеріалі.

Офіційні вибори генсека НАТО не передбачені, альянс призначає його на основі консенсусу всіх країн-членів.