Політика

21:01 29.05.2024

США розраховують визначитися з наступником Столтенберга до саміту НАТО

2 хв читати
США розраховують визначитися з наступником Столтенберга до саміту НАТО

Вашингтон розраховує, що консенсус щодо кандидатури наступника Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО буде готовий до саміту альянсу, запланованого на 9-11 липня у Вашингтоні, заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанн Сміт.

"Наша мета полягає в тому, щоб підготувати все до саміту у Вашингтоні", - наводить агентство ЕФЕ заяву Сміт напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Вона розповіла, що союзники по альянсу "продовжують обговорення" кандидатів на пост: прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який іде з політики, і президента Румунії Клауса Йоганніса.

"Як відомо, Рютте має сильну підтримку, але не всі союзники готові схвалити його кандидатуру. Тому на нас очікують дискусії з цього питання", - додала Сміт.

Минулого року 56-річний Рютте заявив про бажання піти з політики. Цього року він завершує перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, яке триває 13 років.

Своєю чергою, портал Euractiv повідомляє, що, за його даними, наразі лише три країни НАТО виступають проти Рютте і за Йоганніса: Угорщина, Румунія і Словаччина. Раніше проти Рютте висловлювалася Туреччина, проте вважається, що тепер в Анкарі зняли заперечення проти призначення його генсеком НАТО.

При цьому Euractiv зазначає, що країни, ймовірно, все ж не встигнуть узгодити наступного генсека до саміту. "Натовські дипломати все ще сподіваються, що призначення відбудеться до липневого саміту НАТО (...). Однак деякі співрозмовники Euractiv попередили, що ця мета виглядає дедалі менш реалістичною", - наголошується в матеріалі.

Офіційні вибори генсека НАТО не передбачені, альянс призначає його на основі консенсусу всіх країн-членів.

 

 

Теги: #нато #позиція #сша #генсек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:27 29.05.2024
Є запевнення, що в рішенні саміту НАТО у Вашингтоні буде конкретна позиція про незворотність членства України в Альянсі - Стефанішина

Є запевнення, що в рішенні саміту НАТО у Вашингтоні буде конкретна позиція про незворотність членства України в Альянсі - Стефанішина

13:08 29.05.2024
Заступник міністра фінансів США обговорить у Києві питання посилення санкцій і прибутку від активів РФ

Заступник міністра фінансів США обговорить у Києві питання посилення санкцій і прибутку від активів РФ

09:54 29.05.2024
Стефанішина на засіданні Ради Україна-НАТО закликала союзників посилити ППО

Стефанішина на засіданні Ради Україна-НАТО закликала союзників посилити ППО

22:18 27.05.2024
Умеров закликав надати Україні дозвіл використовувати західну зброю на більшу відстань

Умеров закликав надати Україні дозвіл використовувати західну зброю на більшу відстань

09:46 27.05.2024
Генсек НАТО закликав зняти обмеження на використання Україною іноземних озброєнь для ударів по РФ

Генсек НАТО закликав зняти обмеження на використання Україною іноземних озброєнь для ударів по РФ

05:59 27.05.2024
На США обрушився торнадо, внаслідок якого загинуло щонайменше 18 осіб

На США обрушився торнадо, внаслідок якого загинуло щонайменше 18 осіб

20:35 25.05.2024
Глава МЗС Чехії після удару по Харкову: Не купуйтеся на кремлівські казки про мир

Глава МЗС Чехії після удару по Харкову: Не купуйтеся на кремлівські казки про мир

03:05 25.05.2024
Єгипет та США тимчасово передаватимуть гуманітарну допомогу для жителів Гази через КПП "Керем-Шалом"

Єгипет та США тимчасово передаватимуть гуманітарну допомогу для жителів Гази через КПП "Керем-Шалом"

22:14 24.05.2024
Зеленський подякував США за пакет допомоги Україні

Зеленський подякував США за пакет допомоги Україні

20:49 20.05.2024
У США зараз немає планів відправляти своїх військових інструкторів в Україну - генерал Браун

У США зараз немає планів відправляти своїх військових інструкторів в Україну - генерал Браун

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук: Згідно з Конституцією Зеленський буде президентом до вступу на посаду новообраного президента

Рада ЄС оголосила пріоритети Євросоюзу у сфері безпеки й оборони, серед головних цілей – підтримка України

Кулеба: Оточення Путіна посилає фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, щоб зірвати Саміт миру

Джонсон про удари американською зброєю по РФ: Треба дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне

Бельгія, яка головує в Євросоюзі, має намір до кінця червня розпочати переговори про вступ Молдови та України до ЄС

ОСТАННЄ

Грузинський закон про іноагентів суперечить цінностям ЄС і викликає жаль у Євросоюзі - заява

Стефанчук: Згідно з Конституцією Зеленський буде президентом до вступу на посаду новообраного президента

Рада ЄС оголосила пріоритети Євросоюзу у сфері безпеки й оборони, серед головних цілей – підтримка України

Стефанішина обговорила зі Столтенбергом очікування і підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні

"УДАР Віталія Кличка" пропонує ввести декларування  відсутності зв'язків з рф для бізнесу

Іспанія визнає державу Палестина в кордонах 1967 року - ЗМІ

На Парламентській асамблеї НАТО ми закликали країни Альянсу зняти обмеження на удари по цілям в Росії - Порошенко

Порошенко закликав німецьких депутатів до нового формату підтримки України

Кулеба: Оточення Путіна посилає фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, щоб зірвати Саміт миру

Порошенко везе на фронт 2 тисячі денних та нічних FPV-дронів і "Мавіків"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА