Політика

19:32 28.05.2024

Грузинський закон про іноагентів суперечить цінностям ЄС і викликає жаль у Євросоюзі - заява

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Грузинський закон про іноагентів суперечить цінностям ЄС і викликає жаль у Євросоюзі - заява

Європейський Союз "глибоко шкодує", що парламент Грузії вирішив подолати вето президента на закон "Про прозорість іноземного впливу", ідеться у спільній заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля та Єврокомісії (ЄК).

"ЄС неодноразово наголошував, що закон, ухвалений парламентом Грузії, суперечить основним принципам і цінностям ЄС", - ідеться в оприлюдненому в Брюсселі ввечері у вівторок документі, в якому наголошується, що офіційний Тбілісі тим самим "проігнорував докладні юридичні аргументи Венеціанської комісії, що ведуть до чіткої рекомендації скасувати цей закон".

У ЄС вкотре наголошують, що ухвалений закон негативно вплине на ситуацію зі вступом Грузії до Європейського Союзу.

"Ми закликаємо владу Грузії повернути назад цю тенденцію і твердо повернутися на шлях до ЄС. Ще є час змінити динаміку, але необхідна тверда прихильність з боку керівних органів. ЄС та його держави-члени розглядають усі варіанти реагування на ці події. Ми продовжуємо підтримувати грузинський народ і визнаємо вибір його переважної більшості на користь європейського майбутнього для своєї країни", - заявили в Брюсселі.

Парламент Грузії більшістю голосів подолав вето президента, накладене на закон "Про прозорість іноземного впливу".

Процедура подолання вето у вівторок на пленарному засіданні відбувалася за гострої критики закону з боку депутатів від опозиції, які стверджують, що його застосування призведе до міжнародної ізоляції Грузії, оскільки закон є "дискримінаційним і аналогом російського закону про іноагентів".

Теги: #закон #єс #грузія

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