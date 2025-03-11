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12:09 11.03.2025

Глава ЄК заявила про необхідність збільшити витрати на оборону в країнах ЄС до 3% ВВП

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Глава ЄК заявила про необхідність збільшити витрати на оборону в країнах ЄС до 3% ВВП

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС до збільшення витрат на оборону до 3% ВВП.

"Держави-члени могли б мобілізувати до 650 млрд євро протягом наступних 4 років, додавши 1,5% ВВП до своїх оборонних бюджетів за 4 роки", - заявила глава ЄК у вівторок на пленарній сесії Європейського парламенту в Страсбурзі.

Вона також згадала про пропозицію державам-членам скористатися кредитами до 150 млрд євро для інвестування в оборону в низці стратегічних галузей "від протиповітряної оборони до безпілотників, від стратегічних засобів до кіберпростору". "І це лише деякі з них", - уточнила вона.

"Ці кредити мають фінансувати закупівлі у європейських виробників, щоб допомогти стимулювати нашу власну оборонну промисловість. Контракти мають бути багаторічними, щоб дати галузі необхідну передбачуваність. І, нарешті, слід зосередитися на спільних закупівлях", - наголосила голова Єврокомісії.

Як зазначила фон дер Ляєн, логіка представленого нею минулого тижня лідерам країн ЄС плану з активізації зусиль в оборонній сфері проста. "Ми хочемо використовувати кожен фінансовий важіль, який у нас є, щоб зміцнити і прискорити наше оборонне виробництво. З планом REARM Europe ми можемо мобілізувати до 800 млрд євро", - сказала вона.

"Час ілюзій закінчився. Європейський союз має взяти на себе відповідальність за свою власну оборону. І не у віддаленому майбутньому, а сьогодні. Потрібен справжній ривок у європейській обороні", - наголосила глава ЄК.

Вона додала, що це необхідно насамперед через ситуацію в Україні. "Треба терміново заповнити прогалини у військовому постачанні України. Ми маємо надати надійні гарантії безпеки. Але цей момент істини стосується не лише України. Це стосується всієї Європи і безпеки всього нашого континенту. Путін неодноразово доводив, що він ворожий сусід. Йому не можна довіряти, його можна лише стримувати", - заявила фон дер Ляєн.

Джерело: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_25_739

Теги: #оборона #урсула_ляєн #єс

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