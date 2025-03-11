Економіка

09:45 11.03.2025

Єврокомісар з економіки бачить взаємозалежність між зміцненням безпеки та процвітанням ЄС

1 хв читати
Єврокомісар з економіки бачить взаємозалежність між зміцненням безпеки та процвітанням ЄС

Євросоюзу необхідно взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, що зміцнить економічні засади і призведе до процвітання Європи, заявив член Єврокомісії (ЄК) з економіки Валдіс Домбровскіс.

"На додачу до всього, тепер видається, що ми більше не можемо покладатися на давніх стратегічних партнерів, зокрема в питаннях нашої безпеки. Ця висока невизначеність уже чинить значний вплив на економічну активність, зокрема на інвестиції", - сказав єврокомісар у понеділок увечері на пресконференції в Брюсселі після засідання Єврогрупи.

За його словами, в умовах підвищених геополітичних ризиків швидкі та єдині політичні дії є ключовими, оскільки "жорстоке повномасштабне вторгнення Росії в Україну продовжує спричиняти невизначеність і є серйозним викликом для економіки та безпеки Європи".

"Нам необхідно взяти на себе більше відповідальності за нашу безпеку і оборону, одночасно підвищувати нашу конкурентоспроможність і зміцнювати економічні засади. Наша безпека і наше процвітання взаємозалежні. І, по суті, ці дві цілі взаємно підсилюють одна одну", - зазначив Домбровскіс.

На його думку, запропонований ЄК план переозброєння ЄС (ReArm Europe), за яким пропонується мобілізувати 800 млрд євро, може позитивно вплинути на перспективи економічного зростання і зайнятості.

 

Теги: #домбровскіс #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:19 10.03.2025
В разі потреби ЄС готовий підтримати Україну за допомогою супутникових можливостей GOVSATCOM

В разі потреби ЄС готовий підтримати Україну за допомогою супутникових можливостей GOVSATCOM

22:21 07.03.2025
В Асоціації Україна-ЄС сподіваються на розблокування першого переговорного кластера про вступ України до ЄС

В Асоціації Україна-ЄС сподіваються на розблокування першого переговорного кластера про вступ України до ЄС

21:30 07.03.2025
Умєров обговорив з Брекельмансом допомогу з дронами та ППО

Умєров обговорив з Брекельмансом допомогу з дронами та ППО

19:27 07.03.2025
ЄС може надати Україні доступ до єдиного ринку в рамках мирної угоди

ЄС може надати Україні доступ до єдиного ринку в рамках мирної угоди

18:03 07.03.2025
Орбан обіцяє винести питання членства України в ЄС на референдум в Угорщині

Орбан обіцяє винести питання членства України в ЄС на референдум в Угорщині

04:14 07.03.2025
Прем'єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради

Прем'єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради

22:54 06.03.2025
ОНОВЛЕНО: У ЄС вітають готовність держав активізуватися для постачання військової допомоги України – текст, доданий до висновків саміту

ОНОВЛЕНО: У ЄС вітають готовність держав активізуватися для постачання військової допомоги України – текст, доданий до висновків саміту

22:46 06.03.2025
ЄС готовий сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – доданий до висновків саміту текст

ЄС готовий сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – доданий до висновків саміту текст

22:44 06.03.2025
У ЄС вітають готовність держав активізуватися для постачання військової допомоги України – текст, доданий до висновків саміту

У ЄС вітають готовність держав активізуватися для постачання військової допомоги України – текст, доданий до висновків саміту

22:33 06.03.2025
Лідери ЄС про принципи мирних переговорів: ніяких переговорів про Україну без України, надійні гарантії безпеки та повага територіальної цілісності

Лідери ЄС про принципи мирних переговорів: ніяких переговорів про Україну без України, надійні гарантії безпеки та повага територіальної цілісності

ВАЖЛИВЕ

ОТП планує збільшити продаж ОВДП населенню мінімум удвічі

Фокус ОТП Банку в 2025 р.: розширення лінійки партнерських програм для бізнесу й кредитних продуктів для населення

"Нафтогаз" та ORLEN домовилися про поставку 100 млн куб. м LNG в рамках широкої співпраці на цьому напрямку

Міжнародні резерви України у лютому зменшилися на 6,7% – до $40,1 млрд – НБУ

Зростання геополітичної невизначеності посилює спричинені російською агресією ризики – НБУ

ОСТАННЄ

Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення - експерт

Ісландія внесла у Фонд підтримки енергетики України додатково понад EUR2 млн

Десятка мереж АЗС у 2024р збільшили виплату податків на 40%

СЕО "ArcelorMittal Кривий Ріг" закликав міжнародних партнерів створити СП з АМКР для розвитку видобутку копалин у регіоні

Агрохолдинг "Агро-Регіон" розпочав весняно-польові роботи, відзначає дефіцит вологи

Експорт зерна за першу декаду березня перевищив 1 млн тонн - Мінагрополітики

ОТП планує збільшити продаж ОВДП населенню мінімум удвічі

Голова МЗС Великої Британії обіцяє розблокувати $3 млрд заморожених коштів від продажу ФК "Челсі" для передачі Україні - ЗМІ

МХП за 2 роки планує зайняти 2,5% ринку ковбас із курятини

Фокус ОТП Банку в 2025 р.: розширення лінійки партнерських програм для бізнесу й кредитних продуктів для населення

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА