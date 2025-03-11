Єврокомісар з економіки бачить взаємозалежність між зміцненням безпеки та процвітанням ЄС

Євросоюзу необхідно взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, що зміцнить економічні засади і призведе до процвітання Європи, заявив член Єврокомісії (ЄК) з економіки Валдіс Домбровскіс.

"На додачу до всього, тепер видається, що ми більше не можемо покладатися на давніх стратегічних партнерів, зокрема в питаннях нашої безпеки. Ця висока невизначеність уже чинить значний вплив на економічну активність, зокрема на інвестиції", - сказав єврокомісар у понеділок увечері на пресконференції в Брюсселі після засідання Єврогрупи.

За його словами, в умовах підвищених геополітичних ризиків швидкі та єдині політичні дії є ключовими, оскільки "жорстоке повномасштабне вторгнення Росії в Україну продовжує спричиняти невизначеність і є серйозним викликом для економіки та безпеки Європи".

"Нам необхідно взяти на себе більше відповідальності за нашу безпеку і оборону, одночасно підвищувати нашу конкурентоспроможність і зміцнювати економічні засади. Наша безпека і наше процвітання взаємозалежні. І, по суті, ці дві цілі взаємно підсилюють одна одну", - зазначив Домбровскіс.

На його думку, запропонований ЄК план переозброєння ЄС (ReArm Europe), за яким пропонується мобілізувати 800 млрд євро, може позитивно вплинути на перспективи економічного зростання і зайнятості.