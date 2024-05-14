Міністр оборони Естонії: Ідея відправлення військ в Україну нікуди не поділася, проте конкретної дискусії щодо цього не було

Фото: https://www.facebook.com/hanno.pevkur/

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відправлення військовослужбовців в Україну, нікуди не поділася ні на національному рівні, ні на рівні Європейського Союзу.

Однак, за словами Певкура, в уряді не було конкретної дискусії щодо відправлення військ в Україну.

"Тут немає нічого нового. Коли Франція виступила з ідеєю подумати про те, чи може Європа і союзники зробити щось більше, ця ідея прозвучала в різних дискусіях, але вона нікуди не поділася, тому що нині серед союзників немає чіткого розуміння того, що це дасть", - сказав Певкур в інтерв'ю ERR.

Американське видання Breaking Defence із посиланням на радника президента з питань безпеки Мадіса Ролла написало в понеділок, що уряд Естонії обговорює відправлення солдатів в Україну.

"Я думаю, що, можливо, занадто сміливо інтерпретують слова Мадіса Ролла. З боку Естонії, звісно, немає жодної ініціативи, і Естонія, звісно, не планує нічого робити сама", - наголосив Певкур.

За його словами, пріоритетом наразі є відправлення боєприпасів в Україну і проведення тренувань в інших країнах.

"Насамперед важливо відправити в Україну боєприпаси та іншу техніку. І ми також можемо провести навчання в Польщі, яка розташована дуже близько до України", - сказав Певкур.

Президент Франції Еммануель Макрон наприкінці лютого заявив, що не можна відкидати відправлення наземних військ в Україну.