Політика

12:44 08.05.2024

Порошенко в Берліні представив план спільної перемоги над агресором і застеріг союзників – Путін не планує зупинятись в Україні

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Петро Порошенко у Берліні під час виступу на спеціальному заході Фонду Конрада Аденауера представив план спільної перемоги Вільного світу над російською агресією. В обговоренні взяли участь керівники партії ХДС Німеччини, Міжнародного демократичного союзу (IDU), депутати Європейського парламенту. За словами Порошенка, путін не планує зупинятися в Україні і в разі успіху агресії проти нашої держави він піде далі, в країни Євросоюзу.     

«Мій головний меседж сьогодні дипломатам-партнерам у Берліні: якщо путін візьме Україну, він ніколи не зупиниться. Він — як маніяк, який повертається на місце злочину. Або як вампір, який вже спробував крові. Ніхто не зможе його зупинити, крім нас», – наголошує п’ятий президент. За його словами, для перемоги є 7 передумов.

«Перше – бути разом з Україною не «скільки потрібно», а до нашої перемоги. Крапка. Треба бути оптимістом. Ні в кого не повинно бути сумнівів у нашій перемозі. Я п’ять років був президентом країни у воєнному стані – жодної години я не сумнівався, що буде перемога.  Ми не повинні дати путіну зруйнувати наш оптимізм за його сценарієм – мовляв, «не все так однозначно». Ми маємо бути разом, поки не переможемо. Тому один відсоток ВВП усього Вільного світу має йти в Україну у вигляді зброї, техніки. У путіна в десятки разів більше солдатів, а ми маємо бути сильнішими та ефективнішими», – пояснює Порошенко.  

Друге – це підтримка України зброєю, наголошує Порошенко. Потрібна мобілізація європейської військової промисловості. Потрібна зброя, техніка, снаряди, ППО, ракети «Таурус». Кожен день затримки – це життя українських воїнів.

Третє – пекельні санкції проти росії. Треба остаточно припинити купувати російський газ, зупинити шляхи обходу санкцій та тіньового логістичного шахрайства. Європа має позбавити росію здатності фінансувати війну, вважає п’ятий президент.

Четверте – фінансова допомога. Це має бути 20% державних коштів і 80% грошей приватних інвесторів та конфісковані російські активи. Заради цього Україна готова проводити реформи, поліпшувати бізнес-клімат та захищати верховенство права. «Я сподіваюсь, що донорська конференція для відновлення, яка відбудеться в Берліні наступного місяця, донесе саме ці повідомлення», – зазначив Порошенко.  

П’яте – це вступ України до Європейського Союзу. «Україна отримала статус кандидата, Україна робить важливі кроки для відповідності критеріям і має оцінку. У нас є багато домашньої роботи, але ми маємо шанс у червні почати переговори про вступ», – говорить лідер партії.

Шосте – членство України в НАТО. «Це єдиний спосіб закінчити війну і забезпечити стабільну безпекову ситуацію на континенті. Зараз нам особливо важливо відчути підтримку США та Німеччини, тому я закликав Бундестаг ухвалити резолюцію, в якій буде підтримано запрошення України до НАТО. Це був би дуже потужний сигнал путіну, що ми не дозволяємо шантажувати континент, глобальний світ і Україну», – наголошує Порошенко.

Сьоме – це демократія та боротьба з корупцією в Україні. «Демократія означає єдність, політичну єдність всередині країни. Це ключовий фактор нашої перемоги. Пункт номер два – це боротьба з корупцією. Ми не будемо відрізнятися від росії, якщо у нас корупція всередині країни.  І Європейський Союз має унікальний інструмент через програму в 50 мільярдів, ця програма має умови. Це мотивація, як реформувати Україну», – зауважує Порошенко.

«А найбільш переконливим переговорником є один із найкращих дипломатів у світі, який забезпечує ефективні переговори з путіним ще з 2014 року, — Збройні сили України. Ми знайшли достатньо аргументів, щоб відкинути путіна від Києва, Харкова, Сум, з Херсона. Тепер нам потрібно просто дати інструмент, щоб цей дипломат був ще ефективнішим», – наголосив Петро Порошенко.

Теги: #порошенко #зброя #берлін #фонд_конрада_аденауера

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