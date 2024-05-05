Порошенко після служби в Михайлівському соборі привітав усіх із Великоднем

Петро та Марина Порошенки взяли участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Очолив богослужіння Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній.

Пʼятий президент після богослужіння привітав усіх зі святом: «це вже третій Великдень, який Україна зустрічає в умовах великої війни. І цього дня молитви всіх українців за те, щоб Господь дав нам мир. Але мир через Перемогу. Ми молимось за те, щоб Господь допоміг нам визволити нашу країну від чужинців».

«Нині вже ніхто не ставить під сумнів, що базовими основами держави є армія, мова і, врешті-решт, віра, яку Господь нам послав.», – каже Порошенко.

«Також маю надію, що вже цього місяця, в травні, ми проголосуємо закон, і Верховна Рада нарешті спроможеться на те, щоб відправити московську церкву назад до москви. А зараз ми молимося, щоб Україна розквітла та відродилася. А Господь дав нашим Силам Оборони мужність та сміливість і захищав їхні життя. Христос Воскрес!», – сказав Петро Порошенко.