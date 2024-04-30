Трамп вважає неправильним для США виділяти Україні більше фінансової допомоги, ніж Європа

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах не виділятиме Україні допомогу, якщо Європа не платитиме стільки ж, скільки платять США.

"Я не платитиму, якщо Європа не почне платити в тих же обсягах, що і ми. Якщо Європа не платитиме, то чому ми повинні? На них ця криза впливає набагато більше", - заявив Трамп в інтерв'ю журналу Time.

Видання зазначає, що США за час російського вторгнення в Україну виділили на потреби Києва понад $100 млрд. Європейські країни, як зазначається у статті, виділили Києву приблизно таку саму суму.

Трамп та чинний президент Джо Байден вже набрали необхідну кількість голосів для висування їхніх кандидатур для участі у президентських виборах. Висунення відбудеться на з'їздах Демократичної та Республіканської партій, що відбудуться влітку.

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.