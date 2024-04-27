Політика

20:11 27.04.2024

Порошенко привіз в артбригади детектори дронів "Цукорок", шини і шиномонтажну майстерню

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Петро Порошенко передав двом артилерійським бригадам десятки шин для вантажівок КАМАЗ, КРАЗ та Урал, а також шиномонтажну майстерню і партію дуже дефіцитних детекторів дронів "Цукорок".

Ці невеличкі прилади – справжні рятівники на фронті. Вони сигналізують військовим про наявність у повітрі ворожих дронів – розвідників і камікадзе. Така маленька коробочка врятувала не одне життя на передовій – говорить Порошенко. Попит на них величезний. Тому Фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа Громад» за кордоном замовили комплектуючі на тисячу детекторів і оплатили виробництво. Загальна вартість партії «Цукорків» – близько двох мільйонів гривень.

Шістдесят «Цукорків» Порошенко передав артилеристам – каже, кожен екіпаж, кожна машина мають бути забезпечені таким детектором дронів, щоб вчасно реагувати на загрозу.

Російські дрони, якими просто кишить повітря на лінії фронту, – це величезна загроза і для наших бійців, і для техніки. Саме тому, пояснює Порошенко, величезні зусилля і ресурси зараз вкладаються у виробництво новітніх РЕБ-систем «Ай-Петрі», які можуть прикривати великі ділянки фронту. А для індивідуального захисту потрібні й такі кишенькові детектори.

«Від арти сильно залежить успішність як оборонних, так і наступальних дій. Саме тому ми на постійній основі підтримуємо артилерійські бригади. Наша команда закупила комплектуючі для виготовлення 1000 детекторів дронів «Цукорок». Та попит на них настільки шалений, що не встигаємо за їх виготовленням», – говорить Порошенко.

«Цукорок» — це маленька коробочка, яка сигналізує бійцю, що десь поруч російський безпілотник Зала, Елерон чи Орлан. Пристрій тільки «слухає» і нічого не передає, тому його не бачить ворожий РЕБ. «Захисти воїна» — це не лише назва програми НАТО, це принцип, яким керується наша команда. Сьогодні ми передаємо детектори дронів для 47-ї та 43-ї артилерійських бригад. Хлопці, нехай вас не бере жодна російська зараза», – побажав Порошенко.

Теги: #порошенко #дрони

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