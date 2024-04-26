Політика

19:22 26.04.2024

Байден заявив про бажання брати участь у передвиборчих дебатах із Трампом

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Байден заявив про бажання брати участь у передвиборчих дебатах із Трампом

Президент США Джо Байден у п'ятницю висловив бажання взяти участь у передвиборчих дебатах з експрезидентом Дональдом Трампом, але не став говорити про можливі терміни цього заходу.

"Я не знаю, коли саме, але я був би щасливий провести дебати з ним", - наводить The Hill слова Байдена в інтерв'ю радіоведучому Говарду Стерну.

Видання нагадує, що раніше Байден і його передвиборчий штаб здебільшого уникали згадки перспектив дебатів із Трампом. Зі свого боку експрезидент висловлював готовність зустрічатися з Байденом у такому форматі стільки разів, скільки це буде можливим до виборів у листопаді 2024 року. Проте, нагадує The Hill, Трамп відмовлявся від дебатів під час праймеріз Республіканської партії.

На період передвиборчих перегонів, починаючи з вересня, заплановано три раунди дебатів між кандидатами в президенти й один між кандидатами у віцепрезиденти, зазначає газета.

І Байден, і Трамп уже набрали необхідну кількість голосів для висунення їх кандидатур для участі в президентських виборах. Висування відбудеться на з'їздах Демократичної та Республіканської партій, які відбудуться влітку.

Вибори президента США заплановано на 5 листопада 2024 року.

Теги: #сша #трамп #байден #дебати

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