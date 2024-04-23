Політика

11:30 23.04.2024

Посол ЄС в Україні Матернова вітає ініціативу громадян Словаччини зі збору коштів для закупівлі снарядів для української армії

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Посол ЄС в Україні Матернова вітає ініціативу громадян Словаччини зі збору коштів для закупівлі снарядів для української армії

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова назвала "вражаючою цифрою" зібрані громадянами Словаччини лише за тиждень понад EUR3 млн для підтримки чеської ініціативи зі збору коштів для закупівлі артилерійських снарядів для української армії.

"Я посол ЄС, але оскільки я зі Словаччини, то можу сказати, що дуже рада бачити солідарність і підтримку з боку простих словаків, які долучилися до цієї ініціативи. Ось просто зараз я зайшла на сайт цієї ініціативи. І тут видно, що за один тиждень громадяни зібрали вже понад 3 200 000 євро, що для невеликої країни є досить вражаючою цифрою", - сказала посол в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Також Матернова наголосила, що на сьогодні вже понад 53 тис. осіб стали донорами, які підтримали безпосередньо цю ініціативу.

Раніше повідомлялося, що громадяни Словаччини методом краудфандингу зібрали вже понад EUR3 млн для підтримки ініціативи чеського уряду щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України. Організатори проєкту зі збору коштів Munícia pre Ukrajinu зазначили, що збір коштів триває, і закликали продовжувати "цю життєво важливу ініціативу для українців".

Теги: #словаччина #матернова

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