Політика

14:04 05.04.2024

Ірина Геращенко озвучила позицію "Євросолідарності" щодо закону про мобілізацію

3 хв читати

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко під час брифінгу розповіла, які норми будуть принциповими для депутатів фракції під час другого читання законопроєкту про мобілізацію. Вона також зазначила – перед голосуванням за цей вкрай чутливий для суспільства закон важливо почути публічну позицію президента і Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.

«Якою є позиція «Європейської Солідарності» щодо мобілізації? Ми щодня спілкуємося з військовими. Ми відвідуємо як прифронтові, так і де окуповані території, і прикордонні території. Більше 2500 наших партійців воюють на найгарячіших лініях з першого дня війни. Для нас дуже важливим є питання демобілізації. Ми наполягаємо на тому, щоб закон про мобілізацію встановлював чіткий термін служби – 36 місяців», – сказала Геращенко.

«Військові говорять, що коли ти знаходишся на Бахмутському, Авдіївському напрямку, на найважчих напрямках, навіть це надзвичайно важка історія і робота. Але 36 місяців – і потім не від рішення Ставки, не від настрою чи погоди має залежати питання демобілізації. А має бути протягом одного місяця звільнення віськовослужбовців без додаткових умов», – наполягає депутатка. 

«Має бути дуже чітко продуманий термін ротації. Наприклад, 10 гірсько-штурмова бригада більше 2 років знаходиться на Бахмутському напрямку без жодної ротації. А є підрозділи, які навпаки весь цей час знаходилися в тилових регіонах і жодного разу не були долучені до бойових дій. Це несправедливо і неправильно, тому питання ротації має бути чітко визначено в новому законі про мобілізацію», – зауважила Геращенко.

«Ми пропонуємо надати відпустку до 6 місяців для тих, хто служив більше двох років. Очевидно, що закон про мобілізацію має відповідати питанню справедливості. Ми вважаємо, що має бути мотивація – через навчальні центри, тренінги, коли людина знає, що її мобілізували і вона підготовлена, готова воювати. Це має бути і правильне фінансове забезпечення, і рекрутинг. Ми вважаємо, що саме рекрутингу має бути присвячена серйозна робота державного апарату, інформаційна робота і в першу чергу робота по забезпеченню. Тому рекрутинг – важлива складова мобілізаційної кампанії», – переконана співголова фракції. 

За її словами, особливу увагу потрібно приділяти питанню фортифікацій. «І тому в законі про мобілізацію особливий блок потрібно присвятити посиленню інженерних військ», – вважає Геращенко.

Вона також зауважила на необхідності скасувати 100%-ву бронь для силових структур. «Якщо у нас сьогодні є 50% броні для державних установ, то ми наполягаємо на тому, щоб в силових структурах також не було 100%-ої броні, щоб там також була визначена бронь 50%. Силові структури, де як правило працюють чоловіки, які мають відповідну військову підготовку, мають сьогодні і захищати державу на фронті», – переконана народна депутатка.

«Ми вважаємо, якщо президент відмовився подавати такий законопроєкт, якщо він відмовився зустрітися з фракціями і пояснити свою позицію, перед голосуванням уже в другому читанні має бути чітко висловлена позиція президента України як Верховного Головнокомандувача по закону про мобілізацію», – наголосила Геращенко.

Теги: #геращенко #мобілізація #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 05.04.2024
Військкомати незабаром почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медогляду та оформлення військово-облікових документів

Військкомати незабаром почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медогляду та оформлення військово-облікових документів

14:22 03.04.2024
Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців - Зеленський

Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців - Зеленський

10:41 03.04.2024
Профільний комітет Ради продовжує розробляти модель економічного бронювання до 50% працівників - ЄБА

Профільний комітет Ради продовжує розробляти модель економічного бронювання до 50% працівників - ЄБА

18:39 02.04.2024
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років

Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років

21:15 01.04.2024
Порошенко представив нові системи РЕБ "Ай-Петрі СВ", розробку яких профінансував

Порошенко представив нові системи РЕБ "Ай-Петрі СВ", розробку яких профінансував

11:15 01.04.2024
Опитування: 53,9% опитаних українців вважають, що тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти - "ніхто не хоче помирати"

Опитування: 53,9% опитаних українців вважають, що тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти - "ніхто не хоче помирати"

12:09 29.03.2024
Сирський про потребу в "мобілізації 500 тис.": Після аудиту це число суттєво зменшено

Сирський про потребу в "мобілізації 500 тис.": Після аудиту це число суттєво зменшено

20:52 27.03.2024
Порошенко закликає зупинити підвищення акцизів на пальне: Це удар по кожному українцю і по селу, яке заходить у посівну

Порошенко закликає зупинити підвищення акцизів на пальне: Це удар по кожному українцю і по селу, яке заходить у посівну

18:48 25.03.2024
Агросектор потребує прискорення процесу бронювання робітників - ВАР

Агросектор потребує прискорення процесу бронювання робітників - ВАР

15:16 23.03.2024
Законопроєкт про мобілізацію може бути передано на розгляд Ради на початку квітня - нардеп Федієнко

Законопроєкт про мобілізацію може бути передано на розгляд Ради на початку квітня - нардеп Федієнко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рух "Чесно": 12 народних депутатів IX скликання підозрюють у злочинах проти нацбезпеки, серед них представники "ОПЗЖ" і "Слуги народу"

Військова допомога Італії Україні є значною і високо цінується - посол

Блінкен: США не підтримували і не сприяли українським ударам поза українською територією

Італія хотіла б відігравати провідну роль у відновленні України - посол

Мережу впливу Медведчука в ЄС викрито за допомогою СБУ - джерела

ОСТАННЄ

"Європейська солідарність" вимагає від Стефанчука зробити публічними засідання погоджувальної ради ВР

Глава МЗС Норвегії не виключив введення військ в Україну в довгостроковій перспективі

Блінкен підтримує розроблення планів довгострокового фінансування України

Російські удари по Україні є частиною підготовки до наступу - Єрмак

Рух "Чесно": 12 народних депутатів IX скликання підозрюють у злочинах проти нацбезпеки, серед них представники "ОПЗЖ" і "Слуги народу"

Пріоритети регіональної політики: в Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Представництва ЄС в Україні

Блінкен: всі, включаючи США, збираються подвоїти зусилля з пошуку ресурсів, яких потребує Україна

Україні терміново потрібно більше допомоги

В останні місяці Україна досягла помітного прогресу

Блінкен: Наша мета на саміті у Вашингтоні - допомогти побудувати міст до членства України в НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА