Ірина Геращенко озвучила позицію "Євросолідарності" щодо закону про мобілізацію

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко під час брифінгу розповіла, які норми будуть принциповими для депутатів фракції під час другого читання законопроєкту про мобілізацію. Вона також зазначила – перед голосуванням за цей вкрай чутливий для суспільства закон важливо почути публічну позицію президента і Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.

«Якою є позиція «Європейської Солідарності» щодо мобілізації? Ми щодня спілкуємося з військовими. Ми відвідуємо як прифронтові, так і де окуповані території, і прикордонні території. Більше 2500 наших партійців воюють на найгарячіших лініях з першого дня війни. Для нас дуже важливим є питання демобілізації. Ми наполягаємо на тому, щоб закон про мобілізацію встановлював чіткий термін служби – 36 місяців», – сказала Геращенко.

«Військові говорять, що коли ти знаходишся на Бахмутському, Авдіївському напрямку, на найважчих напрямках, навіть це надзвичайно важка історія і робота. Але 36 місяців – і потім не від рішення Ставки, не від настрою чи погоди має залежати питання демобілізації. А має бути протягом одного місяця звільнення віськовослужбовців без додаткових умов», – наполягає депутатка.

«Має бути дуже чітко продуманий термін ротації. Наприклад, 10 гірсько-штурмова бригада більше 2 років знаходиться на Бахмутському напрямку без жодної ротації. А є підрозділи, які навпаки весь цей час знаходилися в тилових регіонах і жодного разу не були долучені до бойових дій. Це несправедливо і неправильно, тому питання ротації має бути чітко визначено в новому законі про мобілізацію», – зауважила Геращенко.

«Ми пропонуємо надати відпустку до 6 місяців для тих, хто служив більше двох років. Очевидно, що закон про мобілізацію має відповідати питанню справедливості. Ми вважаємо, що має бути мотивація – через навчальні центри, тренінги, коли людина знає, що її мобілізували і вона підготовлена, готова воювати. Це має бути і правильне фінансове забезпечення, і рекрутинг. Ми вважаємо, що саме рекрутингу має бути присвячена серйозна робота державного апарату, інформаційна робота і в першу чергу робота по забезпеченню. Тому рекрутинг – важлива складова мобілізаційної кампанії», – переконана співголова фракції.

За її словами, особливу увагу потрібно приділяти питанню фортифікацій. «І тому в законі про мобілізацію особливий блок потрібно присвятити посиленню інженерних військ», – вважає Геращенко.

Вона також зауважила на необхідності скасувати 100%-ву бронь для силових структур. «Якщо у нас сьогодні є 50% броні для державних установ, то ми наполягаємо на тому, щоб в силових структурах також не було 100%-ої броні, щоб там також була визначена бронь 50%. Силові структури, де як правило працюють чоловіки, які мають відповідну військову підготовку, мають сьогодні і захищати державу на фронті», – переконана народна депутатка.

«Ми вважаємо, якщо президент відмовився подавати такий законопроєкт, якщо він відмовився зустрітися з фракціями і пояснити свою позицію, перед голосуванням уже в другому читанні має бути чітко висловлена позиція президента України як Верховного Головнокомандувача по закону про мобілізацію», – наголосила Геращенко.