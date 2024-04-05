Політика

11:32 05.04.2024

Російські удари по Україні є частиною підготовки до наступу - Єрмак

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Російські удари по Україні є частиною підготовки до наступу - Єрмак

Республіканці США та їхній кандидат у Білий дім Дональд Трамп мають пам'ятати, що вони є партією Рональда Рейгана, і підтримувати Україну, оскільки російські сили готуються до великого наступу в травні або червні.

Таку заяву зробив Андрій Єрмак, керівник адміністрації президента України Володимира Зеленського, в інтерв'ю Politico в Києві в четвер увечері.

На запитання, чи боїться він переобрання Трампа, чи того, що пакет допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів, запропонований президентом Джо Байденом, зрештою не буде ухвалений контрольованою республіканцями Палатою представників, де його вже кілька місяців гальмують прихильники Трампа, Єрмак відповів: "Я не вірю, що хтось із представників партії Рональда Рейгана залишить Україну. Рейган розумів Радянський Союз і Росію, і будь-хто, хто це розуміє, продовжуватиме підтримувати наших бійців, тому що вони розуміють, що диктатори ніколи не зупиняються добровільно, і їх потрібно зупиняти".

Єрмак, який кількома хвилинами раніше розмовляв телефоном із радником Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном, як і раніше, упевнений, що допомогу в кінцевому підсумку буде схвалено, пише видання.

Він не був упевнений, коли це станеться, але наполягав, що це має статися якомога швидше. "Водночас він коштує нам життів, і я дуже сподіваюся, що його ухвалять цього місяця, тому що Україна наближається до критичного моменту", - сказав він.

За словами Єрмака, удари, яких зазнає Україна в останні три тижні, є частиною кампанії з її підготовки до великого російського наступу. "Він розглядав північно-східне місто Харків, друге за величиною в Україні, як найімовірнішу ціль для основного удару. Харків зазнав особливо жорстоких обстрілів, а великомасштабні російські атаки призвели до руйнування його електростанцій", - пише видання.

"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть розпочатися наприкінці травня або на початку червня. Звісно, ми маємо бути до цього готові", - сказав Єрмак.

"Нам, як і раніше, критично необхідні додаткові системи ППО, тому що без них ми не зможемо захистити наші міста", - додав він. Єрмак сказав, що більше ракет класу "земля-повітря" Patriot також необхідно для захисту лінії фронту, де росіяни завдають величезної шкоди, і дехто побоюється, що військовий баланс буде порушено за допомогою авіаційних керованих бомб. 1,5-тонні бомби являють собою модифікацію старої зброї радянських часів і доставляються винищувачами приблизно за 70 кілометрів від цілі, а потім спрямовуються системою наведення з використанням висувних крил для планування до цілі. Вони використовувалися під час нещодавнього російського наступу в Донецькій області і зруйнували оборону Авдіївки, міста на сході України, яке минулого місяця захопила Росія.

"Але повторюся, проблема для нас - у часі", - каже Єрмак. "Хочу наголосити, що наразі критичний момент. Дуже важливо, щоб пакет був схвалений цього місяця", - додав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи дослухається Україна до закликів США уникати ударів по російських нафтових об'єктах, Єрмак відмовився від прямих коментарів. Минулого тижня Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Washington Post, що завдання ударів по російській енергетичній інфраструктурі є законною військовою стратегією. Єрмак детально зупинився на цьому, заявивши, що "має бути розплата за те, що росіяни з нами роблять". Ми маємо зруйнувати їхню критично важливу інфраструктуру, оскільки єдина мова, яку вони розуміють, - це сила".

 

Теги: #єрмак

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