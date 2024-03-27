Політика

13:40 27.03.2024

"УДАР Віталія Кличка" у Київраді вимагає від центральної влади повернути прибережну смугу озера Міністерка громаді Києва

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Депутати фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді вимагають від Державного управління справами Президента (ДУС) терміново прибрати паркани біля озера Міністерка-Редькіно та забезпечити киянам доступ до води. Про це повідомив у Facebook депутат Київради Богдан Чорній.

"Громада вимагає терміново прибрати паркани та стовпичики навколо озера Міністерка – Редькіно! Ми вимагаємо від ДУСі: прибрати паркани, відкрити берег озера для людей; відмовитись від державного акту на право постійного користування та повернути земельну ділянку площею 30 га територіальній громаді міста! Досить  вже огороджувати будинки Шуфрича та Медведчука, встаньте нарешті на бік людей!" - закликали депутати УДАРу.

Чорній зазначив, що центральна влада, на жаль, не поспішає іти на поступки громаді та відкривати прибережну смугу. При цьому "слуги"-природозахисники у Київраді відмовчуються.

"Дивно, чому наші колеги з фракції "Слуга народу", природозахисниці Ксенія Семенова та Євгенія Кулеба, а Лілія Пашинна взагалі як радник голови ОП, досі відмовчуються та публічно не засудили дії чиновників Державного управління справами!" - підкреслили в УДАРі.

Раніше повідомлялося, що в середині березня біля озеру Редькине (Міністерка) на Оболоні почали зводити паркан та закривати доступ людей до води.

Теги: #удар #київрада #удар_віталія_кличка #міністерка

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