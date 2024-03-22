Глава МЗС Литви засудив прохання до українців "сидіти склавши руки, коли крилаті ракети падають на їхні сім'ї"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс засудив прохання до українців "сидіти склавши руки, коли крилаті ракети падають на їхні сім'ї", заявивши, що такі помилки визначають перебіг усього століття.

"Ми придушили постачання зброї, не змогли забезпечити достатню протиповітряну оборону, а тепер просимо українців сидіти склавши руки, коли крилаті ракети падають на їхні сім'ї. Такі помилки визначають хід усього століття. І всьому цьому немає жодного виправдання", - написав він у соцмережі Х.