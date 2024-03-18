Китай розглядає можливість участі в інавгураційному Саміті миру - посол Китаю у Швейцарії

Китайська Народна Республіка розглядає можливість своєї участі в інавгураційному Саміті миру з Формули миру президента України Володимира Зеленського, заявив в інтерв'ю газеті Neue Zuercher Zeitung посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін.

"Ми уважно стежимо за конференцією щодо України, яку організовує Швейцарія, і розглядаємо можливість участі в ній", - заявив посол.

Відповідаючи на запитання, як Китай має намір запобігти подальшій ескалації війни в Україні, Ван Шитін зазначив, що "ми маємо підтримати Росію та Україну в якнайшвидшому відновленні прямого діалогу, щоб ситуація поступово деескалювалася".

При цьому він наголосив на необхідності поважати територіальний суверенітет усіх країн і дотримуватися Статуту ООН.

Водночас, як зазначив посол, "односторонні санкції не можуть покласти край конфлікту, вони лише створюють нові проблеми. Тому Китай відкидає односторонні санкції, не санкціоновані Радою Безпеки ООН".

Під час інтерв'ю Ван Шитін також назвав необґрунтованою критику на адресу Китаю, "який на тлі російського вторгнення в Україну не чинить сильнішого тиску на Росію і допомагає агресору".

"Китай активно виступав за мирні переговори з самого початку "кризи". Китай продовжить відігравати конструктивну роль у якнайшвидшому відновленні миру в Україні і не зупиниться, доки є хоч якийсь проблиск надії", - сказав він.

Посол також нагадав, що під час Мюнхенської конференції поточного року міністр закордонних справ Китаю Ван Ї повідомив главі МЗС України Дмитру Кулебі, що Китай не продає летальну зброю жодним конфліктним регіонам і залученим сторонам.

Як повідомлялося, проведення інавгураційного Саміту миру заплановано вже поточного року у Швейцарії. Напередодні в російському МЗС заявили про відмову брати участь.