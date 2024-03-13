"Євросолідарність" вимагає від Стефанчука повернути роботу парламенту в законне русло

Фракція "Європейська солідарність" вимагає від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука повернути роботу парламенту до вимог закону і регламенту.

"Фракція "Європейська солідарність" публічно звертається до голови ВР з вимогою неухильного виконання своїх конституційних повноважень і закликає негайно повернути роботу найвищого законодавчого органу до вимог закону та регламенту", - йдеться в заяві фракції "Європейська солідарність".

Серед вимог - негайне повернення до нормальної роботи - щонайменше два пленарні тижні на місяць, година запитань до уряду, відкриття парламенту для журналістів, припинення блокування міжпарламентської діяльності, адекватне формування порядку денного пленарних засідань.

"Ми вимагаємо, щоб наступний тиждень, як і було заздалегідь заплановано й анонсовано депутатам, був пленарним. Щоб 20-22 березня ми розглянули законопроєкт про заборону московської церкви, створення ТСК щодо стану фортифікаційних споруд, законопроєкти про бізнес-клімат" - йдеться в заяві.

У документі наголошується, що керівництво Верховної Ради виправдовує свої непрофесіоналізм і бездіяльність умовами воєнного стану.

У заяві нагадується, що минулого тижня було скасовано пленарне засідання, на якому мали розглядати важливі законопроєкти, а причиною скасування пленарних засідань наступного тижня є відрядження керівництва парламенту.

"У березні парламент збереться на один день, щоб проголосувати кілька постанов і ратифікацій", - наголошується в заяві.