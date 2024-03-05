Єрмак і Салліван обговорили поточну ситуацію на фронті

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

"Співрозмовники обговорили поточну ситуацію на фронті та дії Сил оборони України для відсічі російському вторгненню", - повідомляє пресслужба глави української держави.

Також під час розмови Єрмак наголосив, що потреба в посиленні системи української ППО залишається надзвичайно гострою, оскільки населені пункти України щодня і щоночі страждають від повітряних атак РФ.

Своєю чергою Салліван запевнив співрозмовника, що адміністрація президента США продовжує вести діалог із конгресменами обох партій, щоб якнайшвидше досягти згоди Конгресу щодо схвалення фінансування для України.

Очільник ОП подякував Саллівану, команді президента США Джо Байдена, обом палатам і партіям Конгресу, а також усьому американському народу за постійну увагу та незмінну підтримку України.