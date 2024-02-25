Політика

15:06 25.02.2024

Укладання безпекових угод із партнерами - це вже відкритий процес вступу України до НАТО, упевнений Єрмак

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Укладання безпекових угод із партнерами - це вже відкритий процес вступу України до НАТО, упевнений Єрмак

Укладання між Україною та її партнерами угод про співпрацю у сфері безпеки є нічим іншим, як уже відкритим процесом самого вступу України до НАТО, упевнений керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми розглядаємо укладання таких угод як проміжний етап до повноцінного членства в НАТО. Водночас це вже конкретна робота щодо нашого майбутнього вступу до НАТО. Тому що кожна така угода містить підтвердження тієї чи іншої країни про підтримку нас на цьому шляху та адаптацію нашого законодавства, військової промисловості та військового потенціалу до стандартів НАТО", - заявив Єрмак на панелі в рамках конференції "Україна. Рік 2024" у неділю.

"Тому укладання безпекових угод - це вже відкритий процес вступу України до НАТО", - зазначив він.

Керівник Офісу президента також заявив, що незабаром ще кілька держав підпишуть з Україною такі угоди.

Відповідаючи на запитання, які існують гарантії того, що Вільнюська декларація не стане новим Будапештським меморандумом, Єрмак відповів: "Я колись говорив, що за президента Зеленського не буде "Мінська-3", також за цього президента ніколи не буде й "Будапешта".

"Ми зробили висновки з помилок нашої країни за весь цей період, і тому на сьогодні ми віримо в конкретику, віримо в юридичні зобов'язання, і саме на цьому вибудовуються договори, які ми вже підписали з шістьма країнами", - сказав він.

 

Теги: #нато #єрмак

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