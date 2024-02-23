Політика

17:06 23.02.2024

ВР визнала право інгуського народу на створення незалежної національної держави

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ВР визнала право інгуського народу на створення незалежної національної держави

Верховна Рада визнала право інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, постанову №10344 про визнання права інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави, засудження злочинів Росії проти інгушів та відновлення територіальної цілісності Інгушетії підтримали 248 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю.

Верховна Рада, підтверджуючи прийняте 6 жовтня 2022 року своє звернення до міжнародної спільноти про підтримку права на самовизначення народів Російської Федерації, ухвалила "визнати право інгуського народу на самовизначення та створення незалежної суверенної національної держави".

Український парламент у постанові засудив масову депортацію інгушів у 1944 році, розчленування національної території інгуського народу, руйнування інгуської національної ідентичності, масові вбивства інгушів у 1992 році, політичні репресії та інші злочини, здійснювані правлячим режимом Росії з метою геноциду.

Верховна Рада підтримала прагнення інгушів до відновлення територіальної цілісності Інгушетії та збереження своєї національної ідентичності.

Парламент доручив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку надіслати постанову всім членам міжнародного співтовариства і закликати їх ухвалити рішення на підтримку інгуського народу, засудити злочини Росії проти інгушів.

Теги: #рада #інгушетія

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