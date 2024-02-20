Політика

16:50 20.02.2024

Арахамія спростував повідомлення, що з'явилися у ЗМІ, про нібито обмеження в здобутті освіти дітям ухилянтів від мобілізації

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Арахамія спростував повідомлення, що з'явилися у ЗМІ, про нібито обмеження в здобутті освіти дітям ухилянтів від мобілізації

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував повідомлення у ЗМІ про нібито обмеження у праві на здобуття освіти дітям військовозобов'язаних, які ухилилися від мобілізації.

"Спростовуємо черговий фейк, який, на жаль, розлетівся у ЗМІ. Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть у контексті змін до правил мобілізації. Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно", - написав Арахамія у своєму телеграм-каналі у вівторок.

 

Теги: #мобілізація #арахамія

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