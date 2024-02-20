В палате представителей США выдвинули альтернативный законопроект о помощи Украине и Израилю - СМИ

У Палаті представників США висунуто альтернативний законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю - ЗМІ

Київ. 20 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Законодавці палати представників США - республіканець Браян Фітцпатрік і демократ Джаред Голден - закликають своїх колег підтримати альтернативну версію законопроєкту про іноземну допомогу, повідомляє The Hill, якому вдалося ознайомитися з листом конгресменів.

"Позиція України перебуває під загрозою. Закінчуються боєприпаси, і вони відступають (...). Це прямий результат тупикової ситуації в Конгресі", - цитує видання листа законодавців до колег.

Вони зазначили, що без американської зброї та боєприпасів Україна "може зазнати невдачі".

Альтернативний законопроєкт передбачає виділення Міністерству оборони $66,32 млрд, зокрема близько $47 млрд для України, $10 млрд для Ізраїлю, $5 млрд для Індо-Тихоокеанського регіону і $2 млрд на підтримку операцій Центрального командування США на Близькому Сході.

У ньому також містяться положення про кордони, включно з відновленням політики "Залишатися в Мексиці", в рамках якої мігранти - прохачі притулку мають чекати на судові слухання, перебуваючи в Мексиці.

"Хоча наша відповідальність за захист американських інтересів і демократії велика, наш обов'язок також полягає в тому, щоб пам'ятати про ресурси Америки. Ось чому наш законопроєкт обмежує попередні пропозиції про іноземну допомогу найнеобхіднішими військовими поставками для України та Ізраїлю", - написали законодавці.