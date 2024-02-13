Політика

16:56 13.02.2024

Естонія продовжить підтримку України та боротьбу з російською пропагандою - прем'єр

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Естонія продовжить підтримку України та боротьбу з російською пропагандою - прем'єр

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас розглядає оголошення Російською Федерацією її в розшук як тактику залякування.

"У діях Російської Федерації немає нічого дивного, це їхня звичайна тактика залякування. Ми продовжимо попередні кроки - підтримку України, посилення європейської оборони, боротьбу з російською пропагандою", - заявила вона в поширеному у вівторок коментарі для ЗМІ.

За її словами, Росія розраховує, що "фіктивний ордер на арешт допоможе змусити Естонію замовкнути".

"Я не мовчатиму, я продовжу рішуче підтримувати Україну і виступати за посилення європейської оборони", - сказала Каллас.

Протягом усієї історії Росія приховувала свої репресії, вважає Каллас. "В історії моєї родини КДБ уже видавав один раз ордер на арешт", - сказала вона, додавши, що "наші дії цим не залякати".

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ РФ порушило кримінальну справу проти прем'єр-міністерки Естонії, а також щодо державного секретаря Таймара Петеркопа.

Як сказав у вівторок прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, ці люди відповідальні за рішення, які фактично є наругою над історичною пам'яттю, і "здійснюють ворожі дії щодо історичної пам'яті, і нашої країни".

Теги: #естонія #каллас

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