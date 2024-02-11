Трамп проти надання фінансової допомоги іншим країнам у військовій сфері на безоплатній основі

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону потрібно перейти до практики виділяти фінансову допомогу іншим країнам на їхні військові потреби лише за умови повернення коштів.

"Політики хочуть, щоб ми дали майже $100 млрд кільком країнам. $100 млрд", - цитує в неділю видання The Hill висловлювання Трампа на мітингу, який відбувся напередодні в штаті Південна Кароліна в рамках підготовки до праймеріз.

"Чому ми повинні робити це? Якщо ви таке робите, дайте їм не просто $100 млрд, дайте їм ці гроші у вигляді позики", - наголосив експрезидент.

Він не став згадувати в цьому контексті Ізраїль. Водночас Трамп заявив про необхідність зупинити війну Україні, "не дати початися іншим війнам". Він також критикував надання подальшої допомоги, стверджуючи, що США можуть "втратити сотні мільярдів доларів", якщо Україна укладе угоду з РФ, яка "раптом більше не захоче мати з нами справу".

У жовтні минулого року президент США Джо Байден направив до Конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні в розмірі $61,4 млрд терміном на рік. Однак затвердити це фінансування поки що не вдалося. Минулої середи в Сенаті Конгресу США заблокували компромісний двопартійний законопроєкт щодо безпеки кордонів та іноземної фінансової допомоги. Більшість із тих, хто проголосував проти, - республіканці. The Hill зазначає, що в провалі голосування відіграв роль і вплив Трампа.

Проте в п'ятницю, 9 лютого, Сенат проголосував за продовження дебатів за запитом Білого дому про виділення коштів для допомоги Україні та Ізраїлю. Законопроєкт передбачає виділення $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також на інші гуманітарні потреби. Серед них понад $60 млрд виділено для Києва і понад $14 млрд - для Ізраїлю. Однак багато республіканців розчаровані, оскільки в цьому проєкті, на відміну від попередньої версії, не міститься пунктів про боротьбу проти нелегальної міграції через південний кордон США.

Напередодні Трамп також нагадав, що під час свого президентства він наполягав на збільшенні країнами НАТО витрат на оборону. Трамп заявляв, що в розмові з президентом однієї з великих країн альянсу, від імені США він відмовився захистити її під час нападу, оскільки ця держава не витрачає на оборону достатньо коштів.

Зі свого боку агентство Bloomberg нагадує, що більшість країн альянсу не виконали ухвалене в 2014 році завдання наростити до 2% від ВВП витрати на оборону.

Пізніше в Білому домі розкритикували такий підхід Трампа у відносинах із союзниками по НАТО.