Політика

18:11 09.02.2024

Конгресмен США Гілл: Ми не допустимо, щоб Україну зруйнував російський ведмідь, який невпинно їсть, навіть коли він не голодний

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Конгресмен США Гілл: Ми не допустимо, щоб Україну зруйнував російський ведмідь, який невпинно їсть, навіть коли він не голодний

Члени постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки Френч Гілл, Джейсон Кроу і Ебігейл Спанбергер, які прибули до Києва, запевнили, що США залишаються прихильними підтримці українців, і це послання буде донесено знову до президента України Володимира Зеленського.

"Ми знаємо те відчуття партнерства, яке необхідне, коли ви боретеся за свободу. Усі ми тут на двопартійній основі віддані цьому. І ми ще раз донесемо це послання президенту Володимиру Зеленському, що він побачить підтримку Сполучених Штатів із нашими союзниками й партнерами у всій Європі та у всьому світі, які виступають за свободу тут, і підведемо риску, що ми не допустимо, щоб цю суверенну націю зруйнував російський ведмідь, який безжалісно їсть фрукти, навіть коли він не голодний", - сказав Гілл на брифінгу в Києві в п'ятницю ввечері.

Він також зазначив, що опитування в США свідчать, що американський народ не хоче, щоб Путін переміг в Україні.

"Народ знає, що це погано не тільки для Європи, погано для народу України, суверенітету України, а й для світу", - додав Гілл.

Зі свого боку член комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Джейсон Кроу наголосив, що мета візиту делегації - "послати дуже сильний і дуже простий сигнал: народ Америки підтримує Україну".

"Ми підтримуємо Україну не тільки тому, що розуміємо, що захист свободи і демократії в усьому світі є американською цінністю, а ми підтримуємо Україну, тому що це також в інтересах Америки. З менше ніж 5% нашого річного оборонного бюджету ми допомогли Україні забезпечити стабільну і процвітаючу Європу. Ми допомогли Україні знищити понад половину російської армії. Ми допомогли Україні захистити наших союзників у НАТО", - наголосив він.

Кроу також зазначив, що США допомогли Україні забезпечити стабільні ціни на продовольство, а також стабільні постачання продовольства у всьому світі.

"Усі ці речі відповідають інтересам американського народу, й американський народ бачить це. І ми несемо це послання назад до наших округів. Ми з нетерпінням очікуємо продовження зустрічей із президентом Зеленським та іншими посадовими особами українського уряду, щоб обговорити шлях уперед і те, що необхідно зробити для забезпечення нашого міцного партнерства і нашого міцного альянсу", - зазначив він.

Членкиня Палати представників США Ебігейл Спанбергер також зазначила, що мета їх поїздки - донесення до українських партнерів прихильності американського народу і Конгресу подальшій підтримці України в її боротьбі за свободу.

"Інвестиції та підтримка американським народом у цій боротьбі, у цих зусиллях - це те, що ми з гордістю зробили, і я сподіваюся, що ми продовжимо це робити. Ми бачили успіхи України, яка відвоювала понад 50% земель, які Росія захопила після вторгнення два роки тому. Це вражає. Ми це бачимо, і саме з цієї причини ми хочемо продовжувати підтримувати", - сказала вона.

Теги: #сша #конгресмени

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