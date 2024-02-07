Рада звільнила Лапутіну з посади міністра ветеранів

Верховна Рада звільнила з посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Це рішення підтримали 302 народні депутати на пленарному засіданні в середу.

Як повідомлялося, заява Лапутіної про відставку надійшла до Верховної Ради в понеділок, 5 лютого.

Український парламент призначив Лапутіну міністром у справах ветеранів у грудні 2020 року.

На початку листопада 2023 року громадська рада при Мінветеранів закликала Лапутіну піти у відставку з посади міністра.

Наприкінці січня 2024 року Лапутіна заявляла, що у владних коридорах із нею не було розмов про відставку.

Пряму трансляцію засідання парламенту веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").