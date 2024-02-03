Грузинська парламентська опозиція заявляє про відмову голосувати за новий уряд

Представники опозиційних фракцій мають намір узяти участь у парламенті Грузії в процесі обговорення кандидатури на посаду прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе та нового складу уряду, однак у голосуванні щодо оголошення вотуму довіри участі не візьмуть.

"До кандидата в прем'єри Кобахідзе у нас дуже багато запитань, але навряд чи він скаже щось конкретне. Зокрема, нас цікавить, яким буде зовнішньополітичний курс Грузії. Чи продовжить новий уряд негласне зближення з Росією? Чи будуть виконані взяті зобов'язання для початку переговорів про вступ Грузії до Євросоюзу?" - сказала журналістам одна з лідерів парламентської опозиції Теона Акубардія.

Голова найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Леван Хабеішвілі вважає, що "перестановки в уряді є фікцією".

"Помінялися кріслами за столом, а проблеми населення їх абсолютно не цікавлять. Усе до парламентських виборів у жовтні буде як раніше, нічого не зміниться - люди будуть бідувати, а влада крастиме і багатітиме", - сказав Хабеішвілі.

Неформальний лідер "Єдиного національного руху", колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, також прокоментував у соцмережах зміну прем'єр-міністра. Він вважає, що "всі ці перестановки призведуть лише до одного результату - у парламентських виборах переконливо переможуть опозиційні сили".

Напередодні кандидат у прем'єр-міністри Кобахідзе представив до парламенту програму і склад нового уряду, в якому відбудеться лише зміна міністра оборони.

Говорячи про урядову програму, Кобахідзе зазначив, що вона проміжна, розрахована на десять місяців.

"Ця урядова програма розрахована на десять місяців. Після переконливої перемоги на виборах у жовтні ми представимо нову урядову програму на майбутні чотири роки", - сказав Кобахідзе журналістам.