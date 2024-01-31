У світлі звинувачень у шпигунстві на користь РФ депутатки Європарламенту президента ЄП Мецолу попередили, що це непоодинокий випадок - лист депутатів

У світлі початку розслідування Європейським парламентом справи щодо депутатки від Латвії Тетяни Жданоки, яку підозрюють у шпигунській діяльності на користь Росії, латвійські депутати з різних політичних груп у листі до президента ЄС Роберти Мецоли попереджають, що є й інші, подібні до Жданоки.

Текст листа, датованого 30 січня, передано агентству "Інтерфакс-Україна". Його підписали Сандра Калнієте (Sandra Kalniete, група європейських народників), Робертс Зіле (Roberts Zīle, група європейських консерваторів) та Іварс Іябс (Ivars Ijabs, група реформістів і лібералів).

"Ми переконані, що Жданока - непоодинокий випадок. Крім неї, є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать інтересам Росії, про що свідчать їхні публічні виступи, голосування, організовані заходи, а також прихована діяльність навіть після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Їхня діяльність підриває безпеку, авторитет і демократичну стійкість ЄС", - йдеться в листі.

Підписанти висловили впевненість, що група Зелених, до числа яких раніше належала Жданока, має нести "певну відповідальність за довгострокову співпрацю, фінансову підтримку й обмін інформацією зі Жданокою". "Жданоку виключили з групи лише на початку вторгнення Росії в Україну. Її неприхована симпатія до диктаторів, таких як Путін й Асад, була тонко завуальована як боротьба за права людини, антифашизм й антинацизм. Зрештою, ми не можемо миритися із затримкою реакції Європарламенту у світлі викриттів цього тижня. Ми вимагаємо сильної та швидкої реакції Європарламенту, чіткого викладення позиції Європарламенту та розслідування з боку Консультативного комітету з Кодексу поведінки, а також суворішого контролю за організацією заходів і запрошеними спікерами, гостями, доступності комунікаційних майданчиків ЄП, а також політичної відповідності позиції ЄП задіяних співробітників й акредитованих помічників. Ми очікуємо реального розгляду й практичних змін у кодексі поведінки Європарламенту, щоб запобігти аналогічним випадкам у майбутніх мандатах Європарламенту", - перерахували свої вимоги депутати ЄП.

Коментуючи безпосередньо оприлюднену інформацію, згідно з якою Жданоку звинувачують у шпигунській діяльності на користь РФ, підписанти констатували, що "анітрохи не здивовані". "Ми ніколи не сумнівалися в істинній відданості Жданоки і протягом багатьох років прагнули запобігти її різному іноземному втручанню, використовуючи наявні інструменти ЄП. Для контексту: наприкінці 1980-х Жданока стала одним із лідерів "Інтерфронту" - організації, створеної Москвою для протидії латвійському руху за незалежність. Відтоді вся її діяльність була свідомо й систематично спрямована проти відновлення і цілісності латвійської державності. Після відновлення незалежності Латвії всіх активних членів Радянської комуністичної партії, включно з Жданокою, відсторонили від участі в національних і місцевих виборах. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну їй також заборонили брати участь у виборах до Європейського парламенту", - деталізували депутати ЄП.