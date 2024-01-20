Сунак і Шольц обговорили питання подальших поставок зброї Україні - канцелярія британського прем'єра

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові в п'ятницю обговорили питання подальших поставок озброєнь Україні, повідомила канцелярія британського прем'єра.

"Вони погодилися з важливістю продовження союзниками підтримки оборони України, яка життєво важлива для європейської та глобальної безпеки, і забезпечення зброєю Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що прем'єр і канцлер також торкнулися теми "співробітництва в галузі оборони і безпеки, зокрема щодо підтримки регіональної стабільності на Близькому Сході", нелегальної міграції, наголосивши на важливості спільних дій для боротьби зі злочинними угрупованнями, що займаються контрабандою людей.