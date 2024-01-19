Політика

13:49 19.01.2024

Єрмак обговорив із міністром закордонних справ Угорщини підготовку зустрічі, запланованої на кінець січня

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Єрмак обговорив із міністром закордонних справ Угорщини підготовку зустрічі, запланованої на кінець січня

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із міністром закордонних справ Угорщини підготовку зустрічі, запланованої на кінець січня в Ужгороді, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті в п'ятницю.

Як повідомляється, співрозмовники обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. З української сторони в заході планують узяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава Офісу глави держави.

"Ми налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин між нашими державами", - наводить слова Єрмака пресслужба.

Як наголошується в повідомленні, керівник Офісу президента також подякував Сіярто за участь Угорщини у зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.

 

Теги: #угорщина #єрмак

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