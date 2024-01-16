Політика

19:02 16.01.2024

Порошенко візьме участь у засіданні ради Україна-НАТО, а в Британії домовиться про постачання техніки для ЗСУ - "Євросолідарність"

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Порошенко візьме участь у засіданні ради Україна-НАТО, а в Британії домовиться про постачання техніки для ЗСУ - "Євросолідарність"

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-2019 рр.), народний депутат Петро Порошенко наприкінці січня у складі парламентської делегації України візьме участь у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

Як повідомляється на сайті "Євросолідарності" у вівторок, очікується, що, окрім участі в пленарному засіданні Міжпарламентської ради, політик проведе низку зустрічей із партнерами України за лінією ЄС і НАТО в Брюсселі.

"Порошенко також планує відвідати Велику Британію для проведення переговорів й укладення контрактів на постачання для ЗСУ FPV-дронів, броньованих евакуаційних машин, продовження контрактів на артилерійські тягачі. Також 1 лютого передбачені заходи Європейської народної партії в Брюсселі в контексті виборів до Європейського парламенту та надзвичайного саміту Європейської Ради щодо України", - йдеться в повідомленні.

Теги: #порошенко #євросолідарність

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