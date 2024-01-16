Президентка Єврокомісії: Україна може перемогти у війні, ми маємо продовжувати розширювати можливості опору українців

РФ зазнає невдачі в досягненні стратегічних цілей, маючи поразки у військовому, економічному та дипломатичному плані, це свідчить про те, що Україна може перемогти в цій війні, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Звісно, як і у всіх демократичних країнах, наша свобода пов'язана з ризиком. Завжди знайдуться ті, хто спробує скористатися нашою відкритістю і зсередини, і зовні. Завжди будуть спроби збити нас зі шляху, наприклад за допомогою дезінформації. І ніде цього не було більше, ніж у питанні України. Отже, дозвольте мені надати вам деяку реальну інформацію. Росія зазнає невдачі в досягненні стратегічних цілей. Це насамперед військова невдача", - сказала вона під час спеціального звернення на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у вівторок.

Президентка Європейської комісії нагадала, що коли РФ вторглася в Україну, багато хто побоювався, що Київ впаде лише за кілька днів, а решта країни - за кілька тижнів, однак цього не сталося.

"Замість цього Росія втратила приблизно половину свого військового потенціалу. Україна витіснила Росію з половини захоплених нею територій. Україна відтіснила російський Чорноморський флот і знову відкрила морський коридор для доставки зерна у світ. І Україна зберегла свою свободу та свою незалежність", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн також зазначила, що невдача Росії також є економічною. Зокрема санкції позбавили економіку країни доступу до сучасних технологій та інновацій, а також Росія тепер залежить від Китаю.

"І, нарешті, невдача Росії також має дипломатичний характер. Фінляндія вступила до НАТО. Швеція незабаром наслідуватиме цей приклад. І Україна як ніколи близька на шляху до Європейського Союзу. І все це говорить нам про те, що Україна може перемогти в цій війні. Але ми маємо продовжувати розширювати можливості їх опору", - заявила президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що українцям необхідне прогнозоване фінансування впродовж 2024 року і після, а також потрібні постійні постачання зброї, щоб захистити Україну і повернути собі свою законну територію.

"Їм потрібні можливості для стримування майбутніх атак із боку Росії. І їм також потрібна надія. Вони мають знати, що своєю боротьбою вони доб'ються кращого майбутнього для своїх дітей. А краще майбутнє України називається Європою. І з величезною радістю ми минулого місяця вирішили розпочати переговори про вступ України до ЄС. Це буде історичне досягнення України, і Європа відповість на поклик історії", - заявила фон дер Ляєн.