Естонія перестане фінансувати російськомовну освіту

Уряд Естонії планує припинити фінансування освіти російською мовою, заявила прем'єрка Кая Каллас, роз'яснюючи у вівторок у парламенті дії уряду при переході до єдиної естонської школи.

"У Конституції записано: державна мова Естонії є естонською, і кожен має право навчатися естонською мовою... Уряд має намір припинити фінансування російськомовної освіти і перейти на єдину естонськомовну освіту", - сказала Каллас, наголосивши, що уряд не має наміру займатися русифікацією естонських дітей.

За словами Каллас, слова якої наводить пресслужба парламенту, мета переходу до єдиної естонськомовної освіти полягає в тому, щоб усі естонці перебували в єдиному інформаційному просторі, опановували естонську мову в Естонії, а людей, які використовують естонську мову, ставало дедалі більше і більше.

"Щоб у нас не було двох різних систем, і саме над цим ми працюємо. Це була велика проблема, і я згодна, що це потрібно було зробити дуже-дуже давно. Краще пізно, ніж ніколи. У будь-якому разі ми маємо рухатися в цьому напрямку", - сказала прем'єрка.

Раніше 19 грудня 2022 року президент Естонії Алар Каріс схвалив поправки до закону "Про основну і середню школу" та інші закони про перехід російських шкіл на естонську мову навчання.

Згідно з оновленим законом, у 2024/2025 навчальному році першими перейдуть на навчання естонською мовою дитячі садки та 1-4 класи основної школи. Школи будуть зобов'язані забезпечити перехід на естонськомовне навчання в 10 класі не пізніше 2030/2031 навчального року, в 11 класі не пізніше 2031/2032 навчального року, а в 12 класі не пізніше 2032/2033 навчального року.

Наразі в Естонії, де проживають майже 25% російськомовних жителів, діти ще мають право навчатися до 9 класу в школах нацменшин рідною мовою. У старших класах понад 60% шкільних предметів викладають державною мовою і біля 40% - російською мовою.