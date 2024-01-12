Політика

11:40 12.01.2024

Інвестиції у перемогу: Порошенко купив військові облігації на 156,5 млн гривень

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Інвестиції у перемогу: Порошенко купив військові облігації на 156,5 млн гривень

Петро Порошенко купив військові облігації на 156,537 млн гривень. Військові ОВДП – це інвестиційний інструмент підтримки Державного бюджету. 

Кошти від облігацій використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану. Пʼятий президент наголошує: доки західні союзники визначаються із допомогою Україні, треба підставити плече армії.

"Перемогу не дарують — її здобувають, у неї вкладають. Тому наш із Мариною фонд інвестує 156 537 000 гривень у військові облігації України", – написав Порошенко у соцмережах.

"Навіщо ми це робимо? По-перше, до ухвалення фінансового рішення Євросоюзом і США в січні наша держава гостро потребує грошей для забезпечення військових потреб. По-друге, українські військові облігації, як і вся Україна, перебувають під захистом ЗСУ. А це — найкраща інвестиція не тільки для нас, українців, а й для всього вільного світу, і ми маємо демонструвати приклад для наслідування. По-третє, у нас є багато військових проєктів, які ми робимо без держави, але ми допоможемо і їй", – пояснює Порошенко.

"А коли ці гроші повернуться від українського уряду, то чекатиму жовтих заголовків від бевзнів про те, що Порошенко отримав від українського уряду 156 мільйонів гривень. Або що Україна купила Порошенка. Як це було з Угорщиною", – потролив пʼятий президент безглузді фейки, які поширюються на всіляких "зливних бачках".

"Після повернення коштів ми з Мариною інвестуватимемо їх в Україну ще раз і ще раз. Доти, доки не переможемо у цій клятій війні. Бо це і є наш шлях до перемоги. Не просто вірити в ЗСУ, а робити все можливе, щоб їм допомагати. This is the way", – переконаний Петро Порошенко.

 

Теги: #порошенко #інвестиції #військові_облігації

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