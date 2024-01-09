НАЗК відновило держфінансування партії "Голос"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило державне фінансування статутної діяльності політичної партії "Голос" після надання політсилою виправленого звіту.

"Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) на виконання частини 3 статті 17-7 закону "Про політичні партії в Україні" відновило державне фінансування статутної діяльності політичної партії "Голос"... Стаття 17-7 закону зобов’язує НАЗК після отримання уточнюючого звіту розглянути питання про відновлення державного фінансування... За відсутності обставин, які б свідчили про повноваження подальшого зупинення фінансування, Національне агентство прийняло рішення про відновлення фінансування "Голосу", адже партія усунула причини, які зумовили зупинення державного фінансування її статутної діяльності", - наголошують у Нацагентстві.

Водночас у НАЗК нагадали про порушення, раніше встановлене за результатами аналізу звіту партії про майно, доходи та зобов'язання фінансового характеру за ІІ квартал 2020 року, про що склало відповідний висновок від 21 грудня 2020 року. Йшлося про відображення недостовірних відомостей про витрати коштів на користь низки фізичних осіб-підприємців на загальну суму 1 млн 328 тис. 280 грн. Виконання послуг цими контрагентами не було підтверджено належним чином документально.

Обов'язок політсил подавати звіти було призупинено більше ніж на три роки через обмеження, пов'язані з епідемією COVID-19, а повноваження НАЗК перевіряти їх - після запровадження воєнного стану. Після її відновлення партія "Голос" 28 грудня 2023 року подала до НАЗК уточнений звіт для розгляду питання про повернення держфінансування.

Разом зі звітом партія також надала первинні документи, зокрема додаткові угоди з контрагентами від 21 грудня 2021 року. В межах угод сторони погодили вважати послуги вартістю 1 млн 328 тис. 280 грн не наданими. Відповідні кошти мають бути повернуті на рахунок партії до 21 грудня 2024 року.

"До початку 2020 року практика перевірки звітів політичних партій, які отримують державне фінансування, не встановлювала підстав для зупинення державного фінансування. Після перезавантаження НАЗК у 2020 році через виявлені порушення у звітах Національне агентство зупиняло фінансування двох політичних партій – ВО "Батьківщина" та "Голос", а у 2021 році – фінансування партії "Слуга народу", яка добровільно подала звіт до НАЗК. При цьому після усунення цими партіями порушень НАЗК відновило їх фінансування", - пояснюють у НАЗК.

Як повідомлялося, після рішення НАЗК про зупинення державного фінансування у 2020 році партія "Голос" подала позов до суду, зокрема про визнання його протиправним.

Справа дійшла до Верховного Суду, який підтримав доводи НАЗК і скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій у частині скасування наказу про зупинення держфінансування політсили. Верховний Суд направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції та констатував, що Нацагентство має повноваження здійснювати перевірку всього пакета документів, що належить до звіту політичної партії, і що така перевірка має законодавче підґрунтя та легітимну мету. 18 жовтня 2022 року суд першої інстанції взагалі закрив провадження на підставі клопотання самої партії.