Політика

13:39 02.01.2024

Посол Великої Британії після атаки РФ: Це лише зміцнює рішучість українців захищати свою землю і свободу

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Посол Великої Британії після атаки РФ: Це лише зміцнює рішучість українців захищати свою землю і свободу

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс після чергової масованої атаки РФ по українських населених пунктах запевнив у підтримці з боку Великій Британії.

"Росіяни принесли Україні багато смертей і руйнувань у цей святковий сезон, сьогодні вранці завдавши чергового масованого ракетного удару по мирних жителях. Коли вони зрозуміють, що це лише зміцнює рішучість українців захищати свою землю і свободу? Велика Британія підтримує Україну", - написав посол у Х (твіттер).

 

Теги: #велика_британія #гарріс

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