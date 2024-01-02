Посол Великої Британії після атаки РФ: Це лише зміцнює рішучість українців захищати свою землю і свободу

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс після чергової масованої атаки РФ по українських населених пунктах запевнив у підтримці з боку Великій Британії.

"Росіяни принесли Україні багато смертей і руйнувань у цей святковий сезон, сьогодні вранці завдавши чергового масованого ракетного удару по мирних жителях. Коли вони зрозуміють, що це лише зміцнює рішучість українців захищати свою землю і свободу? Велика Британія підтримує Україну", - написав посол у Х (твіттер).