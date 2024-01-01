Політика

15:34 01.01.2024

Зеленський привітав прем'єра Бельгії з початком головування в Раді ЄС і подякував іспанському прем'єру Санчесу за співпрацю

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Зеленський привітав прем'єра Бельгії з початком головування в Раді ЄС і подякував іспанському прем'єру Санчесу за співпрацю

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо з початком головування в Раді ЄС.

"Вітаю Александера де Кроо та Бельгію зі вступом на посаду голови Ради ЄС. Бажаю головуванню Бельгії в Раді ЄС бути плідним і зміцнювати європейську єдність і силу. Ми сподіваємося на спільну роботу з просування вступу України до ЄС", - написав Зеленський у соцмережі Х (твіттер) у понеділок.

Президент України також подякував главі іспанського уряду Педро Санчесу за співпрацю та підтримку в минулі півроку головування Іспанії в Раді ЄС.

"Я дякую головуванню Іспанії в Раді ЄС, яке завершується у 2023 році, за непохитну підтримку. Ці шість місяців мали вирішальне значення для майбутнього України та ЄС. Головування Іспанії та прем'єр-міністра Педро Санчеса доклали всіх зусиль, щоб наблизити нашу спільну мету: сильний і єдиний ЄС, невід'ємною частиною якого є Україна", - написав глава Української держави.

Теги: #зміни #рада_єс

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