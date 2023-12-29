Політика

13:17 29.12.2023

Британський прем'єр: Атаки РФ по Україні показують, що Путін не зупиниться ні перед чим для досягнення своєї мети, ми не дамо йому перемогти

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Британський прем'єр: Атаки РФ по Україні показують, що Путін не зупиниться ні перед чим для досягнення своєї мети, ми не дамо йому перемогти

Масована атака РФ по Україні показує, що російський президент Володимир Путін не зупиниться ні перед чим для досягнення своєї мети - викорінення свободи і демократії, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Ці широкомасштабні атаки на міста України показують, що Путін не зупиниться ні перед чим для досягнення своєї мети - викорінення свободи і демократії. Ми не дамо йому перемогти. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну - стільки, скільки буде потрібно", - написав Сунак соцмережі Х.

 

Теги: #велика_британія #сунак

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