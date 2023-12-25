Політика

11:57 25.12.2023

Україна очікує рішення "Великої сімки" про конфіскацію заморожених російських активів - Жовква

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Україна очікує рішення "Великої сімки" про конфіскацію заморожених російських активів - Жовква

Україна очікує скоординованого рішення "Великої сімки" щодо конфіскації заморожених російських активів, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Тут "Велика сімка" має ухвалити спільне скоординоване рішення. Ви знаєте, що деякі європейські країни намагаються практично розпочати цей процес, наприклад Бельгія. Ми говорили про це у Сполучених Штатах Америки. Давайте зробимо так, щоб ці заморожені активи вже якось почали працювати зараз", - сказав він.

За його словами, це може бути "fast recovery, нехай це будуть якісь соціальні проєкти на кшталт відновлення звільнених територій, бомбосховища, школи тощо".

"Це потребує відповідних законодавчих рішень у цих країнах. На рівні ЄС це потребує, наприклад, загальної директиви ЄС", - зазначив він.

Теги: #g7 #активи_рф

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