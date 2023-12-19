Політика

11:00 19.12.2023

Зеленський, Притула та Кличко ввійшли до трійки лідерів серед публічних діячів, яким довіряють українці, - КМІС

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У грудні 77% респондентів висловили довіру президенту України Володимиру Зеленському (показник знизився з 90% у травні 2022 року), 69% - волонтеру Сергію Притулі (показники довіри дещо погіршилися), 52% - меру Києва Віталію Кличку (у травні йому довіряли 74%). Про це свідчить опитування, проведене 4-10 грудня 2023 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Водночас недовіру до Зеленського висловили 22% опитаних (у травні 2022 року показник становив 7%), до Притули - 25%, до Кличка - 43% (у травні 2022 року показник сягав 18%).

Водночас 62% респондентів відповіли, що довіряють президенту як інституції, 20% - обрали відповідь "важко сказати", 18% - не довіряють. Також 77% опитаних відповіли, що довіряють Зеленському як персоналії, 1% - "важко сказати", 22% - не довіряють.

До групи політиків, яким довіряє доволі значна частина респондентів, хоча вони мають від'ємний баланс довіри-недовіри, входять Андрій Єрмак, йому довіряють 33%, не довіряють - 51% (у травні 2022 року співвідношення було 43% проти 23%). Петру Порошенку довіряють 27%, не довіряють - 68% (у травні 2022 року співвідношення було 16% проти 80%). Також у цій групі Дмитро Разумков, якому довіряють 25%, не довіряють - 37% (у травні 2022 року було 35% проти 25%), хоча в його випадку треба враховувати, що 33% не знають його.

Окрім цього, до списку входять Юлія Тимошенко, якій наразі довіряють 10%, не довіряють - 87% (у травні 2022 року їй довіряли 18%, не довіряли - 74%), Юрій Бойко - довіряють 9%, не довіряють - 71% (раніше співвідношення було 11% проти 66%).

Зазначається, що ставлення українців до Олексія Арестовича стало "діаметрально протилежним". У травні 2022 року більшість респондентів йому довіряли - 62% проти 21%, які не довіряли. Станом на грудень 2023 року йому довіряють 11%, не довіряють - 78%.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 200 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

 

Теги: #опитування #кміс

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