Політика

16:57 12.12.2023

Дружина нардепа Бойка зберігає рублі та золото в російському банку - декларація

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Дружина нардепа Бойка зберігає рублі та золото в російському банку - декларація

Дружина голови депутатської групи "Платформа за життя і мир", народного депутата Юрія Бойка зберігає рублі й золото в банку Російської Федерації сумарною вартістю понад 7,6 млн рублів.

Про це свідчить декларація Бойка за 2022 рік, оприлюднена на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

На рахунку дружини нардепа в Акціонерному товаристві "НК Банк", що розташоване в Москві, - 3 347 721 руб. У цьому ж банку дружина Бойка має активи у вигляді золота вартістю 4 297 620 руб.

Крім цього, на рахунках дружини Бойка в різних українських банках є 82 959 041 грн, $463 218 та EUR119 718. Вона також має активи в дорогоцінних (банківських) металах - золото вартістю 8 898 148 грн.

У самого народного депутата на вкладах у банках України - 78 грн і $4269.

Сума готівкових коштів у Бойка, якими він користується разом із дружиною, становить 200 тис. грн, $18,9 тис. і EUR17 тис.

Бойко на основному місці роботи за минулий рік отримав 471 760 грн зарплати, на депутатську діяльність - 429 213 грн. Його річна пенсія становила 180 тис. грн, а дохід у вигляді відсотків від вкладів - 13 885 грн.

Доходи дружини Бойка за рік такі: зарплата на основному місці роботи (Товариство з обмеженою відповідальністю "Столична нерухомість") - 3 615 819 грн, відсотки за різними банківськими вкладами - 7 818 248 грн, дивіденди - 5,1 млн грн, пенсія - 213 809 грн, подарунок у грошовій формі (від сина Анатолія Бойка) - 14,5 млн грн.

До задекларованого попередніми роками нерухомого майна сім'ї Бойка торік додалася господарська будівля загальною площею 176,3 кв. м у селі Вишеньки Бориспільського району Київської області, вартістю 1 798 125 грн, власником якої дружина Бойка стала у вересні 2022 року. Будівля перебуває в спільному користуванні із сином і чоловіком.

Дружина Бойка також із вересня 2022 року володіє об'єктом незавершеного будівництва - житловим будинком загальною площею 75,5 кв. м у селі Копилів Бучанського району Київської області.

Теги: #бойко #декларація #назк

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